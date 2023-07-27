Нашествие хриплых лопатоногов в США попало на видео

Вечером Мэри Хьюлет ехала домой из аэропорта. В какой-то момент ей показалось, что дорога перед ней движется, передает lenta.ru

«Сначала я подумала, что просто устала, но когда я сосредоточилась, поняла, что это нашествие земноводных, которые перебираются через проезжую часть», — сказала американка.

Перед женщиной были сотни тысяч амфибий, которые полностью покрывали дорогу на протяжении 1,6 километра.

«Я подумала, что это какой-то жабий апокалипсис. Что здесь, черт возьми, происходит?» — заявила она.

Представитель департамента природных ресурсов штата Крис Крокетт отметил, что при просмотре снятого американкой видео ему пришло в голову слово «библейский». По его словам, попавшие в кадр существа — это новорожденные хриплые лопатоноги, которые вылупились вблизи сухого озера Раш.