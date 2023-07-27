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Студенты Стэнфорда создали очки с транскрибацией в режиме реального времени

Студенты Стэнфорда создали очки с транскрибацией в режиме реального времени

Автор:
27 июля 2023 08:55
Сообщество : Наука
Метки: Видео   Студенты Стэнфорда   в мире   гениально   изобретение   очки с транскрибацией   
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Устройство прикрепляется к любым очкам, соединяется по Bluetooth с программой и проецирует на линзы все то, что говорит собеседник. Есть дополнительная возможность: сохранять расшифровку разговора.

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Метки: Видео   Студенты Стэнфорда   в мире   гениально   изобретение   очки с транскрибацией   
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8  комментариев
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6k
V2.Smirnov 2 часа назад
Чудесная вещь для глухих и слабослышащих.
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
"транскрибация"
Великий и могучий....
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Snezhinka

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