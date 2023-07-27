Студенты Стэнфорда создали очки с транскрибацией в режиме реального времени

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Устройство прикрепляется к любым очкам, соединяется по Bluetooth с программой и проецирует на линзы все то, что говорит собеседник. Есть дополнительная возможность: сохранять расшифровку разговора.
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