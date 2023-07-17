В Шотландии состоялась самая большая встреча золотистых ретриверов

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Несколько сотен золотистых ретриверов из разных стран вместе с хозяевами собрались в Шотландии, чтобы отметить 155-летие породы собак.
Каждый год владельцы золотистых ретриверов встречаются у руин поместья Гвисекан, где полтора века назад на свет появились первые щенки данной породы.
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