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В Шотландии состоялась самая большая встреча золотистых ретриверов

В Шотландии состоялась самая большая встреча золотистых ретриверов

Автор:
17 июля 2023 08:04
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   животные   золотистый ретривер   позитив   собаки   
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Несколько сотен золотистых ретриверов из разных стран вместе с хозяевами собрались в Шотландии, чтобы отметить 155-летие породы собак.

Каждый год владельцы золотистых ретриверов встречаются у руин поместья Гвисекан, где полтора века назад на свет появились первые щенки данной породы.

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Метки: Видео   Прикол   животные   золотистый ретривер   позитив   собаки   
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