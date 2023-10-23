Моя лапа всегда будет сверху

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Многим любителям кошек знакома забава, когда вы накрываете своей рукой лапу питомца, а он вытаскивает её и кладет сверху. Оказывается, подобная игра работает и с большими хищными кошками.
Съесть тебя человек или не съесть, вот в чем вопрос
Забавная игра, а в данном случае еще и захватывающая. Следующая стадия - котик придёт спать на коленки.
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