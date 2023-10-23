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Моя лапа всегда будет сверху

Моя лапа всегда будет сверху

Автор:
23 октября 2023 11:53
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   животные   игра   пантера   позитив   развлечения   
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Многим любителям кошек знакома забава, когда вы накрываете своей рукой лапу питомца, а он вытаскивает её и кладет сверху. Оказывается, подобная игра работает и с большими хищными кошками.

Съесть тебя человек или не съесть, вот в чем вопрос

Забавная игра, а в данном случае еще и захватывающая. Следующая стадия - котик придёт спать на коленки.

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Метки: Видео   Прикол   животные   игра   пантера   позитив   развлечения   
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6  комментариев
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12k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Луна. Классная кошка. Периодически смотрю её на ю-трубе.
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4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
Подружки Вензы в кадре не хватает)
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5k
Serj81 Полчаса назад
У кошачьих должно быть все под контролем, прыгнуть резко или кого то лапой долбануть. Тут в данном случае пума не комфортно себя чувствует, когда движения скованы.
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Alex Chebrikov

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