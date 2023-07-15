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Пес сорвал свадебную фотосессию и был очень доволен собой

Пес сорвал свадебную фотосессию и был очень доволен собой

Автор:
15 июля 2023 11:27
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   невеста   свадьба   собака   фата   фото   
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Существуют только две причины, по которым что-то может пойти не так. Это дети и собаки. Все потому, что обе эти категории проказников непосредственны и делают что хотят, где хотят и когда хотят.

Песель из этого видео, например, воспринял натянутую для фотосессии фату невесты как вызов и радостно пробежал сквозь нее, унеся ее вдаль. Кадры наверняка получились эпичными.

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Метки: Видео   животные   забавно   невеста   свадьба   собака   фата   фото   
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1  комментарий
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Patmaz Час назад
Фата - символ невинности невесты. Пес знает, что делает.
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