Пес сорвал свадебную фотосессию и был очень доволен собой

959
1
1
Существуют только две причины, по которым что-то может пойти не так. Это дети и собаки. Все потому, что обе эти категории проказников непосредственны и делают что хотят, где хотят и когда хотят.
Песель из этого видео, например, воспринял натянутую для фотосессии фату невесты как вызов и радостно пробежал сквозь нее, унеся ее вдаль. Кадры наверняка получились эпичными.
Источник:
Ссылки по теме:
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
реклама