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Американский фермер нашел 700 монет времен гражданской войны на кукурузном поле

Американский фермер нашел 700 монет времен гражданской войны на кукурузном поле

Автор:
11 июля 2023 11:18
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Видео   США   клад   монеты   находка   удивительно   фермер   
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«Клад» был зарыт во время гражданской войны в США.

Фермер из Кентукки нашел огромный клад золотых и серебряных монет времен гражданской войны на своем кукурузном поле. Находки включают сотни золотых монет США, выпущенных между 1840 и 1863 годами, а также несколько серебряных монет. Точное место положение «поля чудес» и личность мужчины не раскрывается.

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По данным компании Numismatic Guaranty Co. (NGC), которая подтвердила подлинность находки, 95% клада состоит из монет номиналом $1, также фермер нашел 20 монет по $10 и восемь двадцатидолларовых монет. Самые редкие и дорогие из них золотые монеты номиналом $20 с изображением Свободы. Стоимость каждой из них на аукционе составляет более $100 000. 


Исследователи, опрошенные Live Science, полагают, что клад мог быть закопан в 1863 году перед наступлением войска Конфедерации. Личные записи местных жителей времен гражданской войны содержат упоминания, что некоторые из них закапывали монеты, чтобы избежать ограбления наступающими войсками. Тем не менее большинство из кладов, описанных в дневниках и письмах, не были найдены.


Археологи с сожалением отмечают, что по американским законам о таких находках необязательно информировать научные организации. Из-за этого у исследователей мало возможностей изучить происхождение и историю таких кладов. О некоторых из них становится известно благодаря торговым сделкам при продаже находки, но зачастую объявления содержат слишком мало информации.

Источник:

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Метки: Видео   США   клад   монеты   находка   удивительно   фермер   
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АнтонПолднев 2 часа назад
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