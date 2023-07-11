Американский фермер нашел 700 монет времен гражданской войны на кукурузном поле

По данным компании Numismatic Guaranty Co. (NGC), которая подтвердила подлинность находки, 95% клада состоит из монет номиналом $1, также фермер нашел 20 монет по $10 и восемь двадцатидолларовых монет. Самые редкие и дорогие из них золотые монеты номиналом $20 с изображением Свободы. Стоимость каждой из них на аукционе составляет более $100 000.

Исследователи, опрошенные Live Science, полагают, что клад мог быть закопан в 1863 году перед наступлением войска Конфедерации. Личные записи местных жителей времен гражданской войны содержат упоминания, что некоторые из них закапывали монеты, чтобы избежать ограбления наступающими войсками. Тем не менее большинство из кладов, описанных в дневниках и письмах, не были найдены.

Археологи с сожалением отмечают, что по американским законам о таких находках необязательно информировать научные организации. Из-за этого у исследователей мало возможностей изучить происхождение и историю таких кладов. О некоторых из них становится известно благодаря торговым сделкам при продаже находки, но зачастую объявления содержат слишком мало информации.