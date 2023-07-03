Взрывоопасные беспорядки во Франции

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Во Франции один из протестующих запечатлел взрыв автомобиля, произошедший по неизвестной причине.
Протестуют с огоньком
Интересно, а что это так "бумкнуло"?
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боеприпасы на баррикады не довезли.
Никогда такого не было