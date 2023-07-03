Взрывоопасные беспорядки во Франции

FISHKINET
Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599 рублей Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599... "Ведёте себя, как ошпаренные макаки": доктор Бородень отчитал украинцев, помешавших читать ему лекцию в Грузии "Ведёте себя, как ошпаренные макаки": доктор Бородень отчитал... В Техасе беременная женщина подстрелила грабителя В Техасе беременная женщина подстрелила грабителя Короткий разговор французских силовиков с мародерами Короткий разговор французских силовиков с мародерами Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Дворник отбился от наркомана с ножом с помощью триммера Дворник отбился от наркомана с ножом с помощью триммера Беспорядки с погромами и поджогами во Франции перекинулись на Швейцарию Беспорядки с погромами и поджогами во Франции перекинулись на... "Понапивались": птицы опьянели от абрикосов "Понапивались": птицы опьянели от абрикосов В Кабардино-Балкарии местный житель услышал голоса в голове и подпалил Коран прямо в мечети В Кабардино-Балкарии местный житель услышал голоса в голове и... Грузину так надоела соседка, что он открыл в себе талант человека-паука Грузину так надоела соседка, что он открыл в себе талант... 10+ обычных на первый взгляд фото, способных удивить 10+ обычных на первый взгляд фото, способных удивить Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР В Перми у борца с наркотиками нашли 200 грамм запрещённых веществ на продажу В Перми у борца с наркотиками нашли 200 грамм запрещённых веществ... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Забавные демотиваторы для хорошего настроения Забавные демотиваторы для хорошего настроения 14 примеров того, что природа - мощь, и она всегда возьмёт своё 14 примеров того, что природа - мощь, и она всегда возьмёт своё 20 уличных произведений искусства, когда художников вдохновили котики 20 уличных произведений искусства, когда художников вдохновили котики Из-за акции в поддержку ЛГБТ спортклуб "Барселона" лишился около полумиллиона подписчиков Из-за акции в поддержку ЛГБТ спортклуб "Барселона" лишился около... Человеческие зоопарки: позорная страница истории Человеческие зоопарки: позорная страница истории
Главная > Видео
Взрывоопасные беспорядки во Франции

Взрывоопасные беспорядки во Франции

Автор:
03 июля 2023 09:49
Метки: Видео   беспорядки   в мире   взрыв   протест   франция   
1297
1
1

Во Франции один из протестующих запечатлел взрыв автомобиля, произошедший по неизвестной причине.

Протестуют с огоньком

Интересно, а что это так "бумкнуло"?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   беспорядки   в мире   взрыв   протест   франция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
289
Человек Разумный 2 часа назад
Так вот что такое демократия и свобода оказывается.
Спасибо, оставьте себе :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Alex 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Роман 51 минуту назад
Вива ля Франс!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Serg2001 Час назад
Меня вот это видео заинтересовало... Сами себя губят и калечат. Вот чего люди хотят? Похоже просто побузить, благо повод нашелся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Shtoppi Час назад
<<Интересно, а что это так "бумкнуло"?>>
--------
боеприпасы на баррикады не довезли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kucher 2 часа назад
Ну почему ж только во Франции то? Где Англия, Испания, Германия, Италия и остальная Европа? Где европейская солидарность? Где кадры горящего Лондона, разгромленного Берлина, взрывов в Мадриде?.. Пора бы и там начать из солидарности с Францией всё громить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

609714



Другие посты автора
Популярное
Йожика картинки Выпуск 360
Йожика картинки Выпуск 360
Владимир Путин отпустил шутку в адрес поскользнувшегося журналиста
Владимир Путин отпустил шутку в адрес поскользнувшегося журналиста
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Представлен первый российский электромотоцикл (4 фото)
Представлен первый российский электромотоцикл (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стандарты красоты

Лучшие демотиваторы
Когда старость в радость

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#полиция#Прикол#кино#дети#картинки#протесты#факты
#история#люди#франция#подборка#фильм#животные#Китай#сарказм#песня
#в мире#СССР#Юмор#Россия#Дагестан#искусство#комментарии#США
Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599 рублей Новый пылесос Redkey с высокой мощностью всасывания всего за 9599 рублей У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться