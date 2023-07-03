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В Техасе беременная женщина подстрелила грабителя

В Техасе беременная женщина подстрелила грабителя

Автор:
03 июля 2023 08:27
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   США   Техас   Хьюстон   беременная   криминал   ограбление   
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Не злите и не грабьте беременных женщин. Особенно не стоит этого делать в Техасе. Мужчина решил ограбить семейную пару, но совершил ошибку, сосредоточившись исключительно на главе семейства.

Хьюстон, Техас, США.

39-летний Марио Ипина Дуке решил ограбить супружескую пару на заправке. В какой-то момент злоумышленник ударил мужчину на глазах у его беременной жены – в ответ дама выхватила пистолет и проделала в Ипине пару нештатных отверстий.

После этого супруги вызвали полицию и удерживали подстреленного налетчика до прибытия правоохранителей. Подоспевшие стражи порядка задержали мужа и жену, но быстро разобрались в ситуации. В итоге, отдыхающему в больнице раненому предъявили обвинения в "нападении с отягчающими обстоятельствами с применением смертоносного оружия и незаконном ношении оружия".

Кроме того, полиция ищет людей из зеленого Dodge Charger, которые предусмотрительно смылись после начала стрельбы. Следствие полагает, что беглецы являлись сообщниками незадачливого Марио.

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Метки: Видео   США   Техас   Хьюстон   беременная   криминал   ограбление   
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19  комментариев
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2k
анатолий горленко Час назад
Хороший такой нежданчик, прям от души.
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23k
sanchesS80 6 минут назад
ИМХО никакой он не грабитель, а ссора на парковке. Просто стояли и переругивались. (Может быть из-за парковки - белая машина на 2 места раскорясилась) Чернявый пестик зачем-то достал, видимо для крутости в споре. Ну и получил за это дырку в теле.
Парочка на Додже вполне возможно просто случайные люди. Вначале проявляют осторожный интерес к спору, а потом сваливают от выстрелов.
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1k
Igor Grishaev 10 минут назад
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом"©
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14k
Shtoppi 19 минут назад
а у нас, за то что нос грабителю разобьешь при самообороне - тебе срок дадут. в России нельзя никого бить и сопротивляться когда тебя грабят/убивают. нужно стоять как телок а потом, если выживешь, нужно вызвать полицаев, которые все равно ничего не сделают ибо им насрать.
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29k
Serg2001 24 минуты назад
Странные какие-то сообщники... Больше похожи на случайных свидетелей, которые поспешили свинтить, чтобы не попасть под раздачу
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27k
timberium Полчаса назад
красота!!! люблю смотреть как они друг друга пиф-паф
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2k
OporosSkota Полчаса назад
Как-то необдуманно со стороны дядьки размахивать пистолетом. Там же в Техасе пистолет у каждого с рождения, насколько я знаю.
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11k
Властелин 39 минут назад
Номера Камаро видны чего их искать. Негритосы вообще там страх потеряли даже ржавое корыто им сладко.
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6k
yahaomsk 45 минут назад
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28k
Lehoia 47 минут назад
Количество пистолетов в этом клипе просто зашкаливает.
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5k
мемфрид 47 минут назад
Хьюстон, у нас проблема!)
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33k
Fat Lynx 58 минут назад
А пистолет чужой он зря схватил... Камеры могло и не быть.
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6k
Мотыль ВС Час назад
Мне показалось, что там была словесная перепалка, а не попытка ограбления.
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2k
Владимир Час назад
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34k
Dobry vojak Svejk Час назад
Молодец девушка ! Не таскай оружие, если не готов его применить. Не самый хороший день для беременной, но для грабителя - так вообще пикдец...
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3k
Alex Час назад
Это Техас, детка
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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