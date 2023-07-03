В Техасе беременная женщина подстрелила грабителя

Не злите и не грабьте беременных женщин. Особенно не стоит этого делать в Техасе. Мужчина решил ограбить семейную пару, но совершил ошибку, сосредоточившись исключительно на главе семейства.
Хьюстон, Техас, США.
39-летний Марио Ипина Дуке решил ограбить супружескую пару на заправке. В какой-то момент злоумышленник ударил мужчину на глазах у его беременной жены – в ответ дама выхватила пистолет и проделала в Ипине пару нештатных отверстий.
После этого супруги вызвали полицию и удерживали подстреленного налетчика до прибытия правоохранителей. Подоспевшие стражи порядка задержали мужа и жену, но быстро разобрались в ситуации. В итоге, отдыхающему в больнице раненому предъявили обвинения в "нападении с отягчающими обстоятельствами с применением смертоносного оружия и незаконном ношении оружия".
Кроме того, полиция ищет людей из зеленого Dodge Charger, которые предусмотрительно смылись после начала стрельбы. Следствие полагает, что беглецы являлись сообщниками незадачливого Марио.
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Парочка на Додже вполне возможно просто случайные люди. Вначале проявляют осторожный интерес к спору, а потом сваливают от выстрелов.
Баба поставила машину поперёк двух парковочных мест. Подстреленный позже мужик сделал замечание. Муж бабы, зная, что у него пистолет, начал хамить, за что огрёб в рыло. А парочка начала в ответ палить из пистолетов. Зелёная машина свалила со страха. А вооружённая парочка рассказала ментам байку про ограбление.