В Техасе беременная женщина подстрелила грабителя

Хьюстон, Техас, США.

39-летний Марио Ипина Дуке решил ограбить супружескую пару на заправке. В какой-то момент злоумышленник ударил мужчину на глазах у его беременной жены – в ответ дама выхватила пистолет и проделала в Ипине пару нештатных отверстий.

После этого супруги вызвали полицию и удерживали подстреленного налетчика до прибытия правоохранителей. Подоспевшие стражи порядка задержали мужа и жену, но быстро разобрались в ситуации. В итоге, отдыхающему в больнице раненому предъявили обвинения в "нападении с отягчающими обстоятельствами с применением смертоносного оружия и незаконном ношении оружия".