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Клиентка маркетплейса наткнулась на полуголую девушку в пункте выдачи заказов

Клиентка маркетплейса наткнулась на полуголую девушку в пункте выдачи заказов

Автор:
26 марта 2024 16:15
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Wildberries   Видео   Россия   маркетплейс   находка   неожиданно   пункт выдачи   
3147
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Автор видео хотела зайти в пункт выдачи заказов маркетплейса, но её ждал сюрприз. Женщина обнаружила внутри точки выдачи спящую девушку в одних трусах.

Похоже, что ночь у кого-то удалась.

Источник:

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Метки: Wildberries   Видео   Россия   маркетплейс   находка   неожиданно   пункт выдачи   
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24  комментария
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4k
Максим Макашев 2 часа назад
тема сисег - не раскрыта
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39k
Алексей 23 минуты назад
где то должен быть гном)
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39k
Алексей 24 минуты назад
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23k
BiZ 24 минуты назад
не ждите начала
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Алексей 24 минуты назад
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Алексей 24 минуты назад
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29
PPP... Полчаса назад
Устала (вы)давать.
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6k
Wadim Полчаса назад
вписка была что надо!))
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499
Alex Roland 46 минут назад
Опять там заказ на навоз не забрали видимо .... где то уже было про это .. тау навоз уже с телочкой
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3k
Rhino 49 минут назад
Ничего не понятно, но очень интересно.
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61k
dima423 50 минут назад
Ну че интересно) можно 5* ПВЗ поставить)
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2k
Андрей 56 минут назад
А разве такие товары выписывают? Друг просил узнать сколько стоит такая?
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8k
Marlboro Час назад
Интересно, много людей способны держать в руке очки когда спят? Так чтобы не уронить?
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238
sioma08 Час назад
Устала, отдыхает...
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608
gvidon Час назад
Девочка красивая
в кустах лежит нагой.
Другой бы изнасиловал,
а я лишь пнул ногой
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6k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Под наркотой?
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16k
ron 2 часа назад
Гляньте-ка, какие-то два читателя, "сексуально-ориентированные не на девушек", поставили минус такой восхитительной новости! )))
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146
Blupup ron 2 часа назад
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11k
МихА 2 часа назад
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3607 постов (3562 в горячем)

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