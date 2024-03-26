Клиентка маркетплейса наткнулась на полуголую девушку в пункте выдачи заказов

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Автор видео хотела зайти в пункт выдачи заказов маркетплейса, но её ждал сюрприз. Женщина обнаружила внутри точки выдачи спящую девушку в одних трусах.
Похоже, что ночь у кого-то удалась.
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в кустах лежит нагой.
Другой бы изнасиловал,
а я лишь пнул ногой