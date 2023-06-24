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Петербургские коммунальщики моют асфальт под проливным дождем

Петербургские коммунальщики моют асфальт под проливным дождем

Автор:
24 июня 2023 09:58
Метки: Видео   асфальт   дождь   забавно   коммунальщики   питер   работа   
968
1
1


Бесконечно можно смотреть на то, как коммунальщики чистят несуществующий снег, косят фантомную траву, а теперь и на то, как мужчина в дождевике под сильнейшим ливнем поливает тротуар.

К слову, за сутки в Петербурге выпало, по мнению синоптиков, 40–53% от месячной нормы осадков. Но это норма синоптиков, у коммунальщиков свои представления.

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Метки: Видео   асфальт   дождь   забавно   коммунальщики   питер   работа   
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8  комментариев
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20k
Lesha86 2 часа назад
Автор дебил просто, уже сотни раз говорили, что так правильно и надо. Дождь прибивает всю пыль и тополиный пух, которого очень много, к земле, размокает вся грязь на земле. А поливалки уже это всё мокрое просто смывают с дорог и тротуаров.
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12k
..: Атеист :.. 59 минут назад
А по мне так норм.
Машины то сразу не моют прямо водой. Для большего эффекта размачивают грязь пеной или водой с пеной, на край просто водой, а через некоторое время смывают.
Так и тут.. дождик все размочил, осталось смыть. Так даже меньше воды потребуется. Так что с леша86 согласен.
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36k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Дождь нихера не смывает, а только разводит грязь, дурачок
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Это везде так. Ехали как-то с женой по объездной, идет дождь, и едет КАМАЗ с щеткой и моет леера))
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
У нас в последнее время дожди такие, что можно мыть. Дождём точно не смоет нихрена
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