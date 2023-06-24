Петербургские коммунальщики моют асфальт под проливным дождем

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Бесконечно можно смотреть на то, как коммунальщики чистят несуществующий снег, косят фантомную траву, а теперь и на то, как мужчина в дождевике под сильнейшим ливнем поливает тротуар.
К слову, за сутки в Петербурге выпало, по мнению синоптиков, 40–53% от месячной нормы осадков. Но это норма синоптиков, у коммунальщиков свои представления.
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Машины то сразу не моют прямо водой. Для большего эффекта размачивают грязь пеной или водой с пеной, на край просто водой, а через некоторое время смывают.
Так и тут.. дождик все размочил, осталось смыть. Так даже меньше воды потребуется. Так что с леша86 согласен.