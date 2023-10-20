Взрыв двигателя самолёта в Бразилии попал на видео

Турбина взорвалась через несколько минут после взлёта, и пассажиры, снимавшие виды за иллюминатором, успели зафиксировать момент ЧП.
В соцсетях завирусился ролик, снятый пассажирами самолёта, летевшего из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу. Лайнер был вынужден совершить экстренную посадку из-за взрыва турбины.
Авиакомпания сообщила, что ЧП произошло из-за технической проблемы с двигателем самолета. Одна из пассажирок, летевших тем рейсом, рассказала, что после инцидента люди очень сильно испугались, а одна женщина от страха упала в обморок.
Источник:
“Пилот сказал нам сесть на свои места и пристегнуться. Многие начали волноваться. Пассажиры молились, а у некоторых случились приступы паники. Бортпроводники пытались всех успокоить", — вспоминает Сабрина Чарелло.
Самолёту пришлось вернуться и совершить экстренную посадку в аэропорту Галеан. Лайнер приземлился без приключений, однако несмотря на то, что о пассажирах позаботились, путешественница заключила, что полученная от авиакомпании услуга была выполнена плохо. Пассажирам экстренно посаженного рейса пришлось прождать целых три часа, прежде чем ими занялись представители аэропорта. Людям выдали ваучер на питание, однако в это время найти еду за определённую ваучером сумму было невозможно. Также возникли сложности с доставкой в нужный пункт назначения. Пассажирам пришлось лететь в город Куритиба в Паране, прождав еще несколько часов в аэропорту.
Наши люди сказали бы: "Спасибо, что живой". А эти, видишь ли, всем недовольны...
Источник:
- Неудачное ограбление кафе в Бразилии
- Собака нашла себе хозяев на свадьбе
- Пассажиров "Аэрофлота" закрыли в салоне самолёта без кондиционера
- Короткий разговор бразильского полицейского с грабителями
- "Что я сделала?": в Шереметьево задержали рейс в Анталью из-за пьяной женщины
В этом и проблема, почему наши люди терпилы с которыми все, начиная с правительства заканчивая, всякими кассиршами в ЖКУ, обращаются по свински, потому что у нас одна отмазка "зато жив" на любую ситуацию, а на свои права нам насрать
А заграницей не насрать, поэтому они судами *бут всех кто движется