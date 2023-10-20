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Взрыв двигателя самолёта в Бразилии попал на видео

Взрыв двигателя самолёта в Бразилии попал на видео

Автор:
20 октября 2023 09:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Аэрофобия   Бразилия   Видео   авиа   взрыв турбины   самолет   экстренная посадка   
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Турбина взорвалась через несколько минут после взлёта, и пассажиры, снимавшие виды за иллюминатором, успели зафиксировать момент ЧП.

В соцсетях завирусился ролик, снятый пассажирами самолёта, летевшего из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу. Лайнер был вынужден совершить экстренную посадку из-за взрыва турбины.


Авиакомпания сообщила, что ЧП произошло из-за технической проблемы с двигателем самолета. Одна из пассажирок, летевших тем рейсом, рассказала, что после инцидента люди очень сильно испугались, а одна женщина от страха упала в обморок.

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“Пилот сказал нам сесть на свои места и пристегнуться. Многие начали волноваться. Пассажиры молились, а у некоторых случились приступы паники. Бортпроводники пытались всех успокоить", — вспоминает Сабрина Чарелло.


Самолёту пришлось вернуться и совершить экстренную посадку в аэропорту Галеан. Лайнер приземлился без приключений, однако несмотря на то, что о пассажирах позаботились, путешественница заключила, что полученная от авиакомпании услуга была выполнена плохо. Пассажирам экстренно посаженного рейса пришлось прождать целых три часа, прежде чем ими занялись представители аэропорта. Людям выдали ваучер на питание, однако в это время найти еду за определённую ваучером сумму было невозможно. Также возникли сложности с доставкой в нужный пункт назначения. Пассажирам пришлось лететь в город Куритиба в Паране, прождав еще несколько часов в аэропорту.


Наши люди сказали бы: "Спасибо, что живой". А эти, видишь ли, всем недовольны...

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Метки: Аэрофобия   Бразилия   Видео   авиа   взрыв турбины   самолет   экстренная посадка   
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5  комментариев
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−17
hermek 2 часа назад
""Наши бы люди сказали: "спасибо, что живой". А эти, видишь ли, всем недовольны...""
В этом и проблема, почему наши люди терпилы с которыми все, начиная с правительства заканчивая, всякими кассиршами в ЖКУ, обращаются по свински, потому что у нас одна отмазка "зато жив" на любую ситуацию, а на свои права нам насрать
А заграницей не насрать, поэтому они судами *бут всех кто движется
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
А вот так прошла посадка
Ссылка www.youtube.com
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