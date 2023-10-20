Взрыв двигателя самолёта в Бразилии попал на видео

“Пилот сказал нам сесть на свои места и пристегнуться. Многие начали волноваться. Пассажиры молились, а у некоторых случились приступы паники. Бортпроводники пытались всех успокоить", — вспоминает Сабрина Чарелло.





Самолёту пришлось вернуться и совершить экстренную посадку в аэропорту Галеан. Лайнер приземлился без приключений, однако несмотря на то, что о пассажирах позаботились, путешественница заключила, что полученная от авиакомпании услуга была выполнена плохо. Пассажирам экстренно посаженного рейса пришлось прождать целых три часа, прежде чем ими занялись представители аэропорта. Людям выдали ваучер на питание, однако в это время найти еду за определённую ваучером сумму было невозможно. Также возникли сложности с доставкой в нужный пункт назначения. Пассажирам пришлось лететь в город Куритиба в Паране, прождав еще несколько часов в аэропорту.





Наши люди сказали бы: "Спасибо, что живой". А эти, видишь ли, всем недовольны...