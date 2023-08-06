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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 533 поста • 28 подписчиков подписаться
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Пассажиры объединились против сотрудника, который вот уже два года кошмарит людей в Домодедово

Пассажиры объединились против сотрудника, который вот уже два года кошмарит людей в Домодедово

Автор:
06 августа 2023 11:17
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   беспредел   пассажиры   рейс   самолет   сотрудник   
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Он снимает с рейсов за плохое, по его мнению, поведение, от балды штрафует и в таком духе.

Жалобы в Генпрокуратуру написаны, заявление — готовится. Пострадавшие рассказывают: закомплексованного зовут Ильдар Латыпов. И только за последние пару лет историй, связанных с его работой в аэропорту, набралось на несколько книг. Вот несколько из них: снял с новогоднего рейса, билет на который стоил 48к, — из-за плохого тона.


Оштрафовал на 3,5 тысячи рублей — ведь ручная кладь хоть и помещалась в рамку, но лежала там несвободно. Не впустил на борт из-за бутылки воды, купленной в дьюти-фри, — крышка торчала из сумки и превышала допустимую высоту клади на пару см. Подобного — масса.


Люди устали. А потому решили собраться вместе и наказать Латыпова и Ко — чтобы пенсионерам больше никогда не приходилось вставать на колени и слёзно умолять мужчину впустить их на борт.

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Метки: Видео   беспредел   пассажиры   рейс   самолет   сотрудник   
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24  комментария
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37k
Александр Час назад
Ну из породы мудаков, которые ничего не умеют, но родились "начальством"
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24k
Bar0 2 минуты назад
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10k
Сол Гудман 11 минут назад
Обоссать и на мороз этого ушлепка
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11k
Олегbl4 20 минут назад
Странно. В соседнем посте мужику аплодируют, что он подростка придушил за неправильный тон и громкий разговор а тут за те же действия сотрудника хейтят. Как так?
Ему показалрсь, что тон неправильный-за шкирку и из самолёта, как советовали. Торчит бутылка-есть нарушение? Есть, значит он может применить допустимые санкции, как советовали о прекращении адм.нарушения.
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1k
Просто прохожий Полчаса назад
Ильдар Латыпов дорвался до власти. Не удивлен
. Своих пропускает в любом состоянии 100%. Дурак обличенный "властью"-это сразу проблема.
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7k
Slowly 39 минут назад
В Домодедово больше половины сотрудников оуевшие мрази, которые наделены местячковой властью, про таможенников - это вообще отдельная песня, а не куплет.
Вообще, всё, что связано с этим местом, до сих пор вызывает позывы.
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23k
ЦСКА 44 минуты назад
100% заднеприводный...
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1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
Каждый суслик в поле – агроном.
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176
iskra Час назад
Насчет "плохого тона" - х\з.. Я сам несколько раз видел,как пьяные в жопу пассажиры(и дамы в том числе) орали матом на работников аэропорта. И мне самому хотелось, что бы их сняли с рейса во избежание всяких конфликтов на борту.
А насчет торчащей бутылки - что мешало вытащить и взять в руку?.
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16k
Patmaz Час назад
Налицо обострение синдрома вахтёра.
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11k
Кот Бегемот Час назад
Чё фишки уже превратили в "добро пожаловаться"? Заявление в суд есть? Одни эмоции...
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14k
GROMOZEKA Час назад
Я так понял, в основном нарушения правил провоза ручной клади?
Нет, я не оправдываю ни правила авиакомпаний, ни сотрудника, но, как-то всё однобоко показано.
Очень интересно будет послушать сторону аэропорта
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