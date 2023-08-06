Пассажиры объединились против сотрудника, который вот уже два года кошмарит людей в Домодедово

Жалобы в Генпрокуратуру написаны, заявление — готовится. Пострадавшие рассказывают: закомплексованного зовут Ильдар Латыпов. И только за последние пару лет историй, связанных с его работой в аэропорту, набралось на несколько книг. Вот несколько из них: снял с новогоднего рейса, билет на который стоил 48к, — из-за плохого тона.

Оштрафовал на 3,5 тысячи рублей — ведь ручная кладь хоть и помещалась в рамку, но лежала там несвободно. Не впустил на борт из-за бутылки воды, купленной в дьюти-фри, — крышка торчала из сумки и превышала допустимую высоту клади на пару см. Подобного — масса.

Люди устали. А потому решили собраться вместе и наказать Латыпова и Ко — чтобы пенсионерам больше никогда не приходилось вставать на колени и слёзно умолять мужчину впустить их на борт.