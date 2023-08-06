Пассажиры объединились против сотрудника, который вот уже два года кошмарит людей в Домодедово

Он снимает с рейсов за плохое, по его мнению, поведение, от балды штрафует и в таком духе.
Жалобы в Генпрокуратуру написаны, заявление — готовится. Пострадавшие рассказывают: закомплексованного зовут Ильдар Латыпов. И только за последние пару лет историй, связанных с его работой в аэропорту, набралось на несколько книг. Вот несколько из них: снял с новогоднего рейса, билет на который стоил 48к, — из-за плохого тона.
Оштрафовал на 3,5 тысячи рублей — ведь ручная кладь хоть и помещалась в рамку, но лежала там несвободно. Не впустил на борт из-за бутылки воды, купленной в дьюти-фри, — крышка торчала из сумки и превышала допустимую высоту клади на пару см. Подобного — масса.
Люди устали. А потому решили собраться вместе и наказать Латыпова и Ко — чтобы пенсионерам больше никогда не приходилось вставать на колени и слёзно умолять мужчину впустить их на борт.
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Ему показалрсь, что тон неправильный-за шкирку и из самолёта, как советовали. Торчит бутылка-есть нарушение? Есть, значит он может применить допустимые санкции, как советовали о прекращении адм.нарушения.
Вообще, всё, что связано с этим местом, до сих пор вызывает позывы.
А насчет торчащей бутылки - что мешало вытащить и взять в руку?.
Нет, я не оправдываю ни правила авиакомпаний, ни сотрудника, но, как-то всё однобоко показано.
Очень интересно будет послушать сторону аэропорта