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Шведских сорок привлекли к общественно-полезному труду — уборке мусора с улиц

Шведских сорок привлекли к общественно-полезному труду — уборке мусора с улиц

Автор:
03 августа 2023 09:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Швеция   кормушка   птица   сорока   уборка   
869
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Ребята из Швеции создали «умную» кормушку, которая «платит» птицам за уборку — когда пернатая скидывает мусор, ей в награду выдается вкусняшка. Примечательно, что сороки не обманывают, и приносят именно мусор, а не разные вещи.

Как только сорока приносит и опускает мусор в отверстие, ей в награду выдается корм. Забавно, что ребятам даже не пришлось создавать алгоритм распознавания мусора — местные птицы оказались удивительно честными. Ежедневно на одну такую «кормушку» слетается до 30 сорок.

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Метки: Видео   Швеция   кормушка   птица   сорока   уборка   
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1  комментарий
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462
thrashbox Час назад
Это сейчас до 30 сорок. Страшнее будет, когда останется семь сорок.
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