Шведских сорок привлекли к общественно-полезному труду — уборке мусора с улиц

Ребята из Швеции создали «умную» кормушку, которая «платит» птицам за уборку — когда пернатая скидывает мусор, ей в награду выдается вкусняшка. Примечательно, что сороки не обманывают, и приносят именно мусор, а не разные вещи.

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Как только сорока приносит и опускает мусор в отверстие, ей в награду выдается корм. Забавно, что ребятам даже не пришлось создавать алгоритм распознавания мусора — местные птицы оказались удивительно честными. Ежедневно на одну такую «кормушку» слетается до 30 сорок.