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Пилота спасли после того, как он 9 часов просидел на крыле полузатопленного самолета в окружении аллигаторов

Пилота спасли после того, как он 9 часов просидел на крыле полузатопленного самолета в окружении аллигаторов

Автор:
04 ноября 2023 20:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   авария   аллигатор   в мире   пилот   самолет   
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Можно сказать, что ему повезло, что остался жив после падения в заболоченных водах Флориды (США). Но тут еще был вопрос – как выжить в месте, кишащем аллигаторами.

В результате парню повезло еще раз, что самолет не успел затонуть полностью, а его, основательно загоревшего и подумавшего о жизни, эвакуировали в больницу спасатели на вертолете.

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Метки: Видео   авария   аллигатор   в мире   пилот   самолет   
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4  комментария
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54k
Мойша Полчаса назад
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Pravednik84 4 минуты назад
Как вы думаете, я угадал с его политической позицией? или это просто совпадение?
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Андрей Крылов 12 минут назад
Жаль аллигаторов. Не смогли пообедать или поужинать.
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Тамара 43 минуты назад
Вот бедолага. Но таки везунчик.
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