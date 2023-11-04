Пилота спасли после того, как он 9 часов просидел на крыле полузатопленного самолета в окружении аллигаторов

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Можно сказать, что ему повезло, что остался жив после падения в заболоченных водах Флориды (США). Но тут еще был вопрос – как выжить в месте, кишащем аллигаторами.
В результате парню повезло еще раз, что самолет не успел затонуть полностью, а его, основательно загоревшего и подумавшего о жизни, эвакуировали в больницу спасатели на вертолете.
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