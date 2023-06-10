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В Екатеринбурге требовавший вежливости пассажир избил таксиста

В Екатеринбурге требовавший вежливости пассажир избил таксиста

Автор:
10 июня 2023 11:34
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   водитель   драка   екатеринбург   пассажир   такси   
5143
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Поборник культуры обслуживания клиентов так старался побольнее ударить бедолагу, что от усердия оказался без штанов.

Этот инцидент произошел намедни в Екатеринбурге.Неадекватный пассажир, сев в такси, практически сразу же стал приставать к водителю и доказывать ему, что он недостаточно вежлив с клиентом. Слово за слово, перепалка плавно переросла в скандал, а когда водитель высадил неадеквата, то и вовсе завязалась драка рядом с ТЦ «Краснолесье».


Судя по кадрам, заснятым очевидцами, пассажир был особо буен, да так, что в процессе запинывания водителя с него слетели штаны.

Очевидцы утверждают, что после драки пассажир пытался дать водителю деньги, наверное, чтобы тот не писал на него заявление в полицию. Ну а в сети гадают, почему же пассажир был без трусов и почему его до сих пор не ищет полиция.


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Метки: видео   водитель   драка   екатеринбург   пассажир   такси   
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40  комментариев
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13k
Shtoppi 6 часов назад
если ему не нравится как его на такси возят, то что ж он на общественном транспорте не ездит? его же никто за яйца в такси не тащит. а по факту таких граждан нужно изолировать от нормальных людей в принудительном порядке.
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5k
alex 24 минуты назад
Видимо довёз короля эконома без должного уважения и на выходе ковровую дорожку не расстелил и не открыл дверь. Надеюсь ему в ментовке и в суде обьяснят как жить дальше и что опасно без трусов оставаться
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41k
Лесли 🥰 Час назад
Пи.дор! Надеюсь водитель напишет на него заявление.
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18k
Алексей Теуш 3 часа назад
А вот если бы таксёр начал бы п.и.з.д.и.т.ь этого ушлёпка ногами, поднялся бы невыносимый визг - как так можно, куда смотрит полиция, спасите-помогите!!! Таксисты, продавцы, охранники давно уже люди второго сорта. Wellcome to capitalism!!!
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35k
Опаньки 3 часа назад
Новый тип "уважай меня, мразь"
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32k
Юр21 4 часа назад
Нихрена непонятно, подрались два мужика, один сел на место водителя такси... Кто дрался, за что дрался...
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17k
Михаил Гривин 5 часов назад
Таксист был недостаточно учтив, за что барин решил его анально покарать - потому и был без штанов. Скорость, с которой барин завершил анальное покарание таксиста, объясняет, почему у барина до сих пор нет девушки.
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1k
Sanek 5 часов назад
Заказал бы бизнес тариф, тогда мог бы рассчитывать на соответствующее отношение. Бесят эти уроды, которые заказывают эконом и ведут себя как цари с прислугой.
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2k
vijilante 5 часов назад
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11k
Властелин 6 часов назад
Они оба на вид кажутся не особо трезвые.
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9k
SuperTroll 7 часов назад
Нет предыстории. Может таксист был классическим былоганом-обрыганом. Или пассажир истеричкой, по типу вези меня мразь?
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3
Cosmos Cosmos au3 4 часа назад
Так пишет же - не знаем начала, мож таксисит и полез первым. Хз без полного видоса
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33k
Андрей Иванов 7 часов назад
Добро должно быть с кулаками
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7k
tamin 7 часов назад
Правильно. Так их таксюг. Они только начали догадываться, что пердеть при клиенте нельзя. Если выгнать всех невежливых таксистов, остануться только вежливые. Потом изгнать всех мигрантов. Потом посадить на одинаковые машины, потом зафигачить ежедневный контроль состояния тачки и водителя. Поставить оставшимся хорошую зп и массово внедрить беспилотники. Рудимент современного мира.
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