В Екатеринбурге требовавший вежливости пассажир избил таксиста

Судя по кадрам, заснятым очевидцами, пассажир был особо буен, да так, что в процессе запинывания водителя с него слетели штаны.

Очевидцы утверждают, что после драки пассажир пытался дать водителю деньги, наверное, чтобы тот не писал на него заявление в полицию. Ну а в сети гадают, почему же пассажир был без трусов и почему его до сих пор не ищет полиция.