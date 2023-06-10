В Екатеринбурге требовавший вежливости пассажир избил таксиста

Поборник культуры обслуживания клиентов так старался побольнее ударить бедолагу, что от усердия оказался без штанов.
Этот инцидент произошел намедни в Екатеринбурге.Неадекватный пассажир, сев в такси, практически сразу же стал приставать к водителю и доказывать ему, что он недостаточно вежлив с клиентом. Слово за слово, перепалка плавно переросла в скандал, а когда водитель высадил неадеквата, то и вовсе завязалась драка рядом с ТЦ «Краснолесье».
Судя по кадрам, заснятым очевидцами, пассажир был особо буен, да так, что в процессе запинывания водителя с него слетели штаны.
Очевидцы утверждают, что после драки пассажир пытался дать водителю деньги, наверное, чтобы тот не писал на него заявление в полицию. Ну а в сети гадают, почему же пассажир был без трусов и почему его до сих пор не ищет полиция.
Источник:
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Ты изувечил - твоих изувечат.
Я на Кавказе живу.
И весь Кавказ так и живет
Или детям твоим.
Такой, что ударит первым
А кто этому не следует, рано отправляется на кладбище.
Я жил на Кавказе.8 лет.И знаю,что законы там другие.Кровная месть уже в прошлом.
Но вот тому,кто обидел-ответить придётся по полной.