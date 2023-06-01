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Мужчина порадовал дочь, украсив её макбук

Мужчина порадовал дочь, украсив её макбук

Автор:
01 июня 2023 09:41
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Яблоко   видео   креатив   макбук   ноутбук   трафарет   
1437
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Отец украсил гаджет юной поклонницы мультфильмов студии Disney оригинальным изображением. В этом ему помогли трафареты.

Мужчина забавно обыграл тему с надкушенным яблоком.

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Метки: Яблоко   видео   креатив   макбук   ноутбук   трафарет   
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4  комментария
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15k
Smiley 37 минут назад
А просто купить наклейку?
Не?
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
Красиво, душевно. А потом сервисный центра такой, а чей та за нах на крышке, и отказывается в гарантийном ремонте. А дочка такая: "Ничоси, а как так та?" А папа такой в этом сервисном...
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59k
pynh Час назад
купил шаблоны и побрызгал краской?
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Krasava

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