Мужчина порадовал дочь, украсив её макбук

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Отец украсил гаджет юной поклонницы мультфильмов студии Disney оригинальным изображением. В этом ему помогли трафареты.
Мужчина забавно обыграл тему с надкушенным яблоком.
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