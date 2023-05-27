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На дне Яванской впадины на глубине 7 километров засняли невиданное ранее существо

На дне Яванской впадины на глубине 7 километров засняли невиданное ранее существо

Автор:
27 мая 2023 10:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: На дне Яванской впадины   видео   красота   природа   рыба   существо   удивительно   фото   
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На глубине было обнаружено неизвестное морское существо, вероятно, неисследованый вид асцидии — хордового животного подтипа оболочников.

«Не часто мы видим что-то столь необычное, способное лишать дара речи. На данный момент нет полной уверенности, какой именно это был вид», — отмечает доктор Джеймисон.

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Метки: На дне Яванской впадины   видео   красота   природа   рыба   существо   удивительно   фото   
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19k
Александр Час назад
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25k
Влад 52 минуты назад
Стьянная констьюкция.
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5k
Babangdida Час назад
А справа рыба удильщик притаилась?
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