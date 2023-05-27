На дне Яванской впадины на глубине 7 километров засняли невиданное ранее существо

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На глубине было обнаружено неизвестное морское существо, вероятно, неисследованый вид асцидии — хордового животного подтипа оболочников.
«Не часто мы видим что-то столь необычное, способное лишать дара речи. На данный момент нет полной уверенности, какой именно это был вид», — отмечает доктор Джеймисон.
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