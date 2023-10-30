Какие бабочки вылезают из разных куколок

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Вы получили уникальную возможность проследить процесс созревания бабочек в коконе и непосредственно само волшебство рождения живых бабочек из куколок.
Сам процесс созревания бабочек в коконах занимает некоторое время – это может занять от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от вида бабочки и температуры в помещении.
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