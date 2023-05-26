У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

Как сообщают СМИ, никто из пассажиров серьёзно не пострадал, но девять человек пришлось госпитализировать из-за проблем с дыханием, что стало следствием пережитого шока (захлебнулись эмоциями).





Изначально сообщалось, что причины ЧП неизвестны. Однако сейчас выяснилось, что сидевший рядом с дверью 30-летний пассажир дёрнул за рычаг. Сейчас он находится в отделе полиции и правоохранителям предстоит выяснить, намеренно ли он это сделал.



