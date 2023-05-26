У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

Все пассажиры, к счастью, живы. Но девять человек получили такой заряд адреналина, что их пришлось госпитализировать.
Незабываемый полёт для пассажиров внутреннего рейса Asiana Airlines произошёл в пятницу, 26 мая. Во время подготовки к посадке у следовавшего из аэропорта Чеджу самолёта Airbus A321-231 распахнулась аварийная дверь и пассажиры ощутили все "прелести" полёта с ветерком. К счастью, до аэропорта Тэгу оставалось совсем немного и самолёт смог успешно приземлиться.
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Как сообщают СМИ, никто из пассажиров серьёзно не пострадал, но девять человек пришлось госпитализировать из-за проблем с дыханием, что стало следствием пережитого шока (захлебнулись эмоциями).
Изначально сообщалось, что причины ЧП неизвестны. Однако сейчас выяснилось, что сидевший рядом с дверью 30-летний пассажир дёрнул за рычаг. Сейчас он находится в отделе полиции и правоохранителям предстоит выяснить, намеренно ли он это сделал.
Полиция расследует инцидент после того, как пассажир, сидевший возле аварийного выхода, сказал, что коснулся его рычага
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