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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 316 постов • 24 подписчика подписаться
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У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

Автор:
26 мая 2023 10:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Южная Корея   аэропорт Тэгу   видео   дверь   пассажиры   самолёт   
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Все пассажиры, к счастью, живы. Но девять человек получили такой заряд адреналина, что их пришлось госпитализировать.

Незабываемый полёт для пассажиров внутреннего рейса Asiana Airlines произошёл в пятницу, 26 мая. Во время подготовки к посадке у следовавшего из аэропорта Чеджу самолёта Airbus A321-231 распахнулась аварийная дверь и пассажиры ощутили все "прелести" полёта с ветерком. К счастью, до аэропорта Тэгу оставалось совсем немного и самолёт смог успешно приземлиться.

Как сообщают СМИ, никто из пассажиров серьёзно не пострадал, но девять человек пришлось госпитализировать из-за проблем с дыханием, что стало следствием пережитого шока (захлебнулись эмоциями).


Изначально сообщалось, что причины ЧП неизвестны. Однако сейчас выяснилось, что сидевший рядом с дверью 30-летний пассажир дёрнул за рычаг. Сейчас он находится в отделе полиции и правоохранителям предстоит выяснить, намеренно ли он это сделал.


Полиция расследует инцидент после того, как пассажир, сидевший возле аварийного выхода, сказал, что коснулся его рычага


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Метки: Южная Корея   аэропорт Тэгу   видео   дверь   пассажиры   самолёт   
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7  комментариев
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949
ruslan d 19 минут назад
А они могут в полете открываться ?
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400
Александр Минуту назад
Ну видимо уже низко летел, так то, вроде не должны открываться, да и просто не реально на высоте.
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2k
Роман 9 минут назад
"сидевший рядом с дверью 30-летний пассажир дёрнул за рычаг"
Хорошо, что не на подводной лодке.
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12k
Rus77 10 минут назад
С ветерком)
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9k
Борис Карабанов 19 минут назад
Сойти на остановке "по требованию", что ли, хотел?
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59k
pynh 21 минуту назад
Это Маск его чипировал и дернул за рычаг.
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33k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Любопытный, клять, пассажир ))))
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