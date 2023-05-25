Парни приехали в Европу на заработки

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Парни приехали в Европу, чтобы мыть обгаженные птицами солнечные панели. Зарплата — 4800 евро за 28 дней.
Поехали бы? :)
Поехали бы? :)
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Не люблю таких людей. Поехали батрачить и думали, что им, за такую зарплату, предложат розы нюхать?! Фантазёры...
Напомнило анекдот про слесаря-сантехника, который пришёл чистить засорившийся унитаз. Засунул туда руку по локоть, вытащил содержимое и возмущённо спрашивает: "Да вы чо?! Срёте туда что ли?!!!"
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PS: А ещё это всё об эффективности солнечной энергетики.