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Парни приехали в Европу на заработки

Парни приехали в Европу на заработки

Автор:
25 мая 2023 09:24
Метки: Европа   зеленая энергетика   птицы   солнечные панели   
1853
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1
Парни приехали в Европу, чтобы мыть обгаженные птицами солнечные панели. Зарплата — 4800 евро за 28 дней.
Поехали бы? :)

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Метки: Европа   зеленая энергетика   птицы   солнечные панели   
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12  комментариев
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15k
ss Час назад
Так валите скорее оттуда! На такую зарплату тут же найдут желающих...
Не люблю таких людей. Поехали батрачить и думали, что им, за такую зарплату, предложат розы нюхать?! Фантазёры...

Напомнило анекдот про слесаря-сантехника, который пришёл чистить засорившийся унитаз. Засунул туда руку по локоть, вытащил содержимое и возмущённо спрашивает: "Да вы чо?! Срёте туда что ли?!!!"
_______
PS: А ещё это всё об эффективности солнечной энергетики.
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9k
Фомич 15 минут назад
Может у пацанов 6-й разряд по очистке солнечных панелей от птичьего дерьма и они думали, что работу им на дом будут приносить? А тут такой облом )))
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25k
Михаил Сметанкин 38 минут назад
408 000 руб за месяц. За работу мойщика панелей. Типа тока в европу приехали, и уже зажрались?
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1k
олег 38 минут назад
лучше ,чем гнить в канаве под артёмовском.и зарплатня хорошая.
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2k
Сергей 53 минуты назад
А тошнотик на заднем плане, он чего, языком моет? Птичий помёт вроде не воняет.
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13k
Kostick 55 минут назад
какие неженки) мальцами по чердакам лазили, там голубями так всё засрано было, на видосике так, мелочи. да и моют то не понятно как. там в принципе шланга достаточно, да щётки хорошей. за такое бабло работа не самая неприятная.
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33k
Андрей Иванов Час назад
4800 на руки, или ещё вычеты будут?
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14k
Александр 2 часа назад
Полить водой, посыпать сушёным ганджубасом, на следующий день соскоблить лопатой. Насвай, кошерный, как кулич на бар-мицву, готов!
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