Таксист в Ростове взбесился на пассажирок из-за низкой стоимости поездки

— В начале видео слышно о том, как он повторял, что таким отрезают головы, вырезают почки и они остаются без ног. Эти угрозы начали поступать после того, как пассажир попытался объяснить, что ему следует обратится к своему работодателю, если условия работы неудовлетворительные. Поездка по мнению водителя была бесплатной (565р.). В салоне курил, на просьбу не курить: сказал что не может не курить, — рассказала девушка.