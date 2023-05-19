Таксист в Ростове взбесился на пассажирок из-за низкой стоимости поездки

Девушке не повезло оказаться с этим водителем в час пик. По её словам, по непонятной причине поехал с Западного на Северный через центр, попал в пробки, из-за чего время увеличилось, грубил, оскорблял, вел себя агрессивно.
— В начале видео слышно о том, как он повторял, что таким отрезают головы, вырезают почки и они остаются без ног. Эти угрозы начали поступать после того, как пассажир попытался объяснить, что ему следует обратится к своему работодателю, если условия работы неудовлетворительные. Поездка по мнению водителя была бесплатной (565р.). В салоне курил, на просьбу не курить: сказал что не может не курить, — рассказала девушка.
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