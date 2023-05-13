Мужчина «кинул» девушку водителя

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Видео о том как можно легко потерять мужское достоинство всего за 376 рублей.
Нет слов, одни эмоции!
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Так блогера "таксуем на майбахе", Как то двое кинули, потом они стали очень известными везде.
уверен что его зелячки увидят этот видос и сделают выводы..
Дело не в сумме, в самом поступке этого ублюдка.