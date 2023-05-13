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Сообщество Таксисты 215 постов • 52 подписчика подписаться
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Мужчина «кинул» девушку водителя

Мужчина «кинул» девушку водителя

Автор:
13 мая 2023 09:18
Сообщество : Таксисты
Метки: Девушка   видео   воспитание   люди   мелочь   позор   такси   фото   
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Видео о том как можно легко потерять мужское достоинство всего за 376 рублей.

Нет слов, одни эмоции!

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Метки: Девушка   видео   воспитание   люди   мелочь   позор   такси   фото   
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23  комментария
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2k
Alex 2 часа назад
Не мужчина, а обезьяна
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6k
Серега Полминуты назад
А вот тут мне нравится наше время. Немного подождем, денек, и уверен, что появятся фото -как он требует удалить видео, и что вообще он не кидал, а забыл, или еще чего.

Так блогера "таксуем на майбахе", Как то двое кинули, потом они стали очень известными везде.
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24k
MrGod Минуту назад
Очередная обезьянья мразь.
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13k
котегRUS 24 минуты назад
вот такие уроды позорят свои нации...
уверен что его зелячки увидят этот видос и сделают выводы..
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1k
Максим Макашев 36 минут назад
Это тот, которым отменили визы для приезда в Россию. Прямым рейсом прилетел, п.и.д.о.р.а.с. горбон0сый
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17k
Роберт Шекли 38 минут назад
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5k
Egoro 53 минуты назад
Во чмо!
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58k
Die Safari 55 минут назад
Какая хорошая камера у девушки!
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272
устал я от вас 57 минут назад
Это вообще не мужчина и даже не мужик. Это обычная крыса как и папа у него крыса и дети у него если и будут то тоже крысята.
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28k
Alex Час назад
Урюк не доделанный
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1k
Максим Борисов Час назад
Если тут есть кто то , кто имеет отношения с диаспорами. Просто покажите им это. Ну в том случае если вы этого ишака не оправдываете конечно.
Дело не в сумме, в самом поступке этого ублюдка.
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7k
tamin 2 часа назад
Что-то вспомнилось, когда были теракты в мск, таксисты задрали цены в 3 раза сразу. А один таксюга отказался вести чувака, потому что он кровью закапает сиденья. Ну а про истории, как за 100к иностранца провезли 100 метров только ленивый не слышал. Карма-она штука двусторонняя.
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353
Александр tamin Час назад
Не надо путать таксистов с мошенниками. И когда были теракты - многие бесплатно возили, если 10% населения .удаки, то и 10% таксистов, врачей, шахтёров, менеджеров и другие профессии - .удаки.
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272
устал я от вас tamin 55 минут назад
Чурка у меня к тебе только один вопрос. Ты на терактах удачно натаксовал то?
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4k
iovan2011 2 часа назад
А где мужчина?
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235
Murrkin 2 часа назад
Довольно редко пользуюсь такси. Подскажите разве деньги по завершении поездки не автоматически списываются или мадам решила в обход агрегатора такси подзаработать?
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353
Александр Murrkin Час назад
Пассажир сам выбирает как рассчитываться, а вот агрегатор свою комиссию всё равно снимает - заплатили таксисту или нет.
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1k
poha 2 часа назад
Теперь он с этого телефона сможет вызвать только ишака, что бы отправиться на нем на родину.
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128
Augustus19 poha Час назад
Это точно! Там ведь не только клиенты могут оставлять отзывы о водителях, но и водилы о клиентах. У меня приятель подрабатывает в яндекс-такси. Рассказывал : читаю - грязные цыгане, конечно я их не повезу а подожду следующий заказ.
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