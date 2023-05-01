В чём разница между секретом и тайной?

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Мужчина 80 лет очень четко объяснил различие между тайной и секретом.
Излагается действительно ясно, хотя насчёт самой сути можно спорить.
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Закон РФ N 5485-1 "О государственной тайне".
Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации;