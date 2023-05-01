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В чём разница между секретом и тайной?

В чём разница между секретом и тайной?

Автор:
01 мая 2023 10:45
Сообщество : Жизнь
Метки: видео   значение   секрет   старик   тайна   фото   ясный ум   
371
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Мужчина 80 лет очень четко объяснил различие между тайной и секретом.

Излагается действительно ясно, хотя насчёт самой сути можно спорить.

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Метки: видео   значение   секрет   старик   тайна   фото   ясный ум   
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4  комментария
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6k
sedoisever Час назад
Да, уж. Спорить тут можно долго.
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26k
Егор 39 минут назад
Капитан очевидность на пенсии
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28k
Юрий 43 минуты назад
"А тайна - это открытая информация" - как насчёт государственной тайны? Кому открытая то?
Закон РФ N 5485-1 "О государственной тайне".
Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации;
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7k
serega57_ Час назад
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