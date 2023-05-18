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В небе над Анкарой заметили летающий диван

В небе над Анкарой заметили летающий диван

Автор:
18 мая 2023 12:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Анкара   Турция   ветер   видео   диван   шторм   
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В небе над столицей Турции местные жители запечатлели необычное зрелище. Ветер поднял чей-то диван и отправил его в непродолжительный полёт.

Диван оказался в небе из урагана, обрушившегося на город. Мощные порывы сносили деревья, крыши и минареты мечетей.

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Метки: Анкара   Турция   ветер   видео   диван   шторм   
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9  комментариев
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208
AnSal Час назад
Диванные войска на задании...
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10k
Мафусаил 3 минуты назад
Скорее это надувной диван, есть такие....На террасу себе такой же хочу.
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38k
Notan Blaine 17 минут назад
Теперь понятно как появился миф про ковер-самолет, с таким ветром на ковре действительно можно улететь.
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42
Желание враг мудрости Полчаса назад
Арабская ночь...
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46k
Дядя Сэм Полчаса назад
Раньше они хоть на коврах летали... Совсем обленились, сибариты...
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9k
Борис Карабанов 59 минут назад
Понятненько - небесный знак: Эрдогану пора на покой.
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19k
Александр 2 часа назад
Алладин)
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2k
Alex 2 часа назад
Хоттабыч к Вольке в гости полетел.
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