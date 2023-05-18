В небе над Анкарой заметили летающий диван

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В небе над столицей Турции местные жители запечатлели необычное зрелище. Ветер поднял чей-то диван и отправил его в непродолжительный полёт.
Диван оказался в небе из урагана, обрушившегося на город. Мощные порывы сносили деревья, крыши и минареты мечетей.
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