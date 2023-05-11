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Сообщество Без кота и жизнь не та 1593 поста • 469 подписчиков подписаться
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Налог, о котором часто не предупреждают туристов⁠⁠ в Стамбуле

Налог, о котором часто не предупреждают туристов⁠⁠ в Стамбуле

Автор:
11 мая 2023 12:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   Турция   Юмор   видео   животные   стамбул   
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Стамбул называют городом кошек. Здесь котики хозяева и одна из главных достопримечательностей. Поэтому с ними приходится считаться и иногда платить налог.

Заплати налог и обедай спокойно

Добрый и законопослушный налогоплательщик. Однако за кормление своей вилкой он заслуживает осуждения.

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Метки: Еда   Турция   Юмор   видео   животные   стамбул   
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10  комментариев
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9k
Regerald Час назад
Надо осторожнее кормить котов едой "со своей тарелки", не всегда это для них хорошо. Излишнюю соль они выдерживают, многие кошки даже привыкли молоко пить (хотя изначально у кошек непереносимость лактозы), но вот многие ингридиенты и приправы для них тупо ядовитые. И если условную шоколадку кошка сама никогда не согласиться есть, то репчатый лук и чеснок входят в состав практически любых мясных блюд. Ещё это цитрусовые, помидоры, авокадо и т.д. В общем, если делитесь с хвостатыми, давайте им "чистое" мясо и рыбу, без кетчупа или лимонного сока.
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2k
sniper72 17 минут назад
У меня две кошки. Одна с котеночного возраста и всегда на корме. К человеческой еде равнодушна, но как и любая кошка выпрашивает. И не ест. Понюхает, лизнет и уходит.
Вторую забрал с улицы. Уже взрослую. Видимо кто-то выкинул или сама сбежала/потерялась. Она без проблем готова есть человеческую еду, но я не даю. Ветеринар сказал, что ей лет 12-15, поэтому опасаюсь за ее пищеварилку. Просто дико обожает кефир. Сказали, что кисломолочку можно, если не будет побочек в виде поноса. Побочек нет, поэтому даю кефир каждый день.
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1k
Сложные Щи Полчаса назад
Мой кот ест зефир и мармелад.
Я ему их не даю, но он просто пи-здит со стола и радостно и победно рыча съё-бывает в какой-нибудь дальний угол квартиры. А ещё он пьёт кофе
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25k
Сибиряк 55 минут назад
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8k
Пуриц Жорж Час назад
При СССР мы всех кошек кормили общей с нами едой.Ну максимум если минтая отваривали
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