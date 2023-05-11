Налог, о котором часто не предупреждают туристов⁠⁠ в Стамбуле

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Стамбул называют городом кошек. Здесь котики хозяева и одна из главных достопримечательностей. Поэтому с ними приходится считаться и иногда платить налог.
Заплати налог и обедай спокойно
Добрый и законопослушный налогоплательщик. Однако за кормление своей вилкой он заслуживает осуждения.
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Вторую забрал с улицы. Уже взрослую. Видимо кто-то выкинул или сама сбежала/потерялась. Она без проблем готова есть человеческую еду, но я не даю. Ветеринар сказал, что ей лет 12-15, поэтому опасаюсь за ее пищеварилку. Просто дико обожает кефир. Сказали, что кисломолочку можно, если не будет побочек в виде поноса. Побочек нет, поэтому даю кефир каждый день.
Я ему их не даю, но он просто пи-здит со стола и радостно и победно рыча съё-бывает в какой-нибудь дальний угол квартиры. А ещё он пьёт кофе