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В Петербурге мужчину избили за просьбу выгуливать бойцовскую собаку в наморднике

В Петербурге мужчину избили за просьбу выгуливать бойцовскую собаку в наморднике

Автор:
15 мая 2023 00:40
Сообщество : Животные
Метки: Санкт-Петербург   драка   намордник   собака   

Местный житель гулял с детьми около детской площадки. Рядом проходила пара с бойцовским псом без намордника, которой было сделано замечание. Хозяин животного взбесился и набросился на мужчину.
В итоге у сделавшего замечание диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждения губы и 2 сломанных зуба

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Метки: Санкт-Петербург   драка   намордник   собака   
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62  комментария
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 7 часов назад
собака в норме, бешеным оказался её хозяин.
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9k
Фомич 13 минут назад
Бойцовых собак в городе заводят люди с нездоровой психикой. Пусть не все такие, но 90% точно!
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28k
Levyathan 13 минут назад
Ну а х.у.л.и. вы хотели? Культурная столица как-никак!
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2k
s59469 Полчаса назад
Да приравнять бойцовых собак к оружию. Пускай справки получают.
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0
макар цыбульский Полчаса назад
спасибо должен сказать, что не расчленил
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3k
Olegsky 39 минут назад
Время нынче такое, в 90-е обратно катимся. Сейчас, чтобы замечания делать, либо бойцом КМА надо быть, либо газбалон в кармане или что-то по серьезнее
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0
User_1925794 46 минут назад
Давить Давить и Давить ВСЕХ, невзирая на соц.уровень, религию и прочее. Закон Одинаков для Всех! Держать бойцовскую собаку в жилом массиве - это Преступление! Коллективные Жалобы жильцов должны быть, чтобы предупреждать подобное. Нравятся Большие собаки? Езжай жить за город. Город для Людей, а не для собак.
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2k
Юрий 50 минут назад
Шёл утром на работу, увидел женщину с соседнего подъезда, выгуливающую свою собаку на детской площадке. Вежливо сделал замечание, попросил выгуливать собаку в другом месте.
Узнал о себе много нового.
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8k
SuperTroll 52 минуты назад
Очередное доказательство того, что подавляющие большинство собачников изначально не адекватные. Не все, но многие. Соседке сделал замечание, что бы по утрам ее шавка не лаяла на весь дом, в воскресение..Так там говно полилось фонтаном. Заткнулась только когда сказал, что я псих со справкой, пристрелю псину и мне ничего не будет
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2k
Alex 55 минут назад
Усыпить обоих
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538
zaeb Час назад
Собаки не видно .
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6k
perekrestok Час назад
Хозяина собаки надо на 5 лет определить в питомник голодных собак чтобы он там им корм разносил по клеткам. Ну а собаки, само собой, были голодные и без намордников.
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33k
Dobry vojak Svejk Час назад
Ещё и срок теперь грозит.
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1k
SmartCat101 Час назад
теперь обезьяна и без собаки останется и со статьей!

я понимаю, все мы люди , запросто можно забыть намордник .... мало ли чего....
но что мешает извиниться (извините сегодня забыл намордник, торопился) сложно?
ведь сука неправ и знает об этом?

это как обоченщик которого не пускают, который пипец как опаздывает но находит время постоять , поорать и [мат]
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116
BadMax Час назад
Ссылка www.youtube.com
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49k
Сергей Час назад
Животное мало чем отличалось от своего животного
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74k
Viktor 2 часа назад
Вот так появляются догхантеры!
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3k
Максим 2 часа назад
Собачник головного мозга
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61k
Андрей 2 часа назад
Не надо в словестную перепалку вступать - попросил по хорошему, тебя послали - ну ОК, вызываем полицию и вопрос будет закрыт.
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8k
shimpansky 2 часа назад
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9k
МихА 2 часа назад
И собака такая в сторонке пока два животных дерутся
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