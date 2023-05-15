Местный житель гулял с детьми около детской площадки. Рядом проходила пара с бойцовским псом без намордника, которой было сделано замечание. Хозяин животного взбесился и набросился на мужчину.
В итоге у сделавшего замечание диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждения губы и 2 сломанных зуба
В Петербурге мужчину избили за просьбу выгуливать бойцовскую собаку в наморднике
Местный житель гулял с детьми около детской площадки. Рядом проходила пара с бойцовским псом без намордника, которой было сделано замечание. Хозяин животного взбесился и набросился на мужчину.
Узнал о себе много нового.
я понимаю, все мы люди , запросто можно забыть намордник .... мало ли чего....
но что мешает извиниться (извините сегодня забыл намордник, торопился) сложно?
ведь сука неправ и знает об этом?
это как обоченщик которого не пускают, который пипец как опаздывает но находит время постоять , поорать и [мат]