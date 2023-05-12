В Хабаровске задержали четырех таджиков, запинавших местных парней

Видео, на котором "иностранные специалисты" устроили драку с местными парнями, разлетелось по хабаровским пабликам и вызвало интерес у правоохранительных органов. И хотя драка, как сообщают СМИ, произошла давно, полицейские вычислили её участников и наведались к ним домой.

Реакция задержанных на визит ОМОН бесценна. Мать одного из подозреваемых и не догадывалась о том, чем занимается её сынишка вне дома.