В Хабаровске задержали четырех таджиков, запинавших местных парней

Нападавшим грозит до 7 лет лишения свободы.
Видео, на котором "иностранные специалисты" устроили драку с местными парнями, разлетелось по хабаровским пабликам и вызвало интерес у правоохранительных органов. И хотя драка, как сообщают СМИ, произошла давно, полицейские вычислили её участников и наведались к ним домой.
Реакция задержанных на визит ОМОН бесценна. Мать одного из подозреваемых и не догадывалась о том, чем занимается её сынишка вне дома.
Осторожно! Видео содержит сцены драки!
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Как сообщает представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немова, в настоящее время обвиняемые содержатся под стражей. Зачинщикам той самой драки может грозить серьезный срок вне зависимости от причин, по которым они стали толпой избивать местных подростков.
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Не нужно делать из людей зверей.
Не из приезжих, ни тем более из своих.
А может нужно делать из зверей людей, прежде чем в страну пускать?
Я знаю, что на вьезд фильтры существуют, но достаточность их я оценивать, в отличии от Вас не берусь. Но когда люди уже вьехали, то государство приняло на себя ответственность о них и, значит, должно заботится и о их безопасности то же. В том числе и от того, что бы кто то брал на себя право называть их зверьми.
Вы случаем не фашист?
Уж больно в этой теме горячие парни собрались. А дать оценочку такой горячности не хотите?
Достали уже, дурачки, со своими саркастическими "извинениями"