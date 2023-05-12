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В Хабаровске задержали четырех таджиков, запинавших местных парней

В Хабаровске задержали четырех таджиков, запинавших местных парней

Автор:
12 мая 2023 08:03
Сообщество : Жить в России
Метки: ОМОН   драка   задержание   запинали   иностранные специалисты   мигранты   толпой на одного   хабаровск   
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Нападавшим грозит до 7 лет лишения свободы.

Видео, на котором "иностранные специалисты" устроили драку с местными парнями, разлетелось по хабаровским пабликам и вызвало интерес у правоохранительных органов. И хотя драка, как сообщают СМИ, произошла давно, полицейские вычислили её участников и наведались к ним домой.


Реакция задержанных на визит ОМОН бесценна. Мать одного из подозреваемых и не догадывалась о том, чем занимается её сынишка вне дома.



Как сообщает представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немова, в настоящее время обвиняемые содержатся под стражей. Зачинщикам той самой драки может грозить серьезный срок вне зависимости от причин, по которым они стали толпой избивать местных подростков.

Источник:

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Метки: ОМОН   драка   задержание   запинали   иностранные специалисты   мигранты   толпой на одного   хабаровск   
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26  комментариев
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48k
Андрей Час назад
Межнациональные конфликты должны оформляться как национализм и автоматом +5 лет к сроку, который прописан по закону. Если же к тому же не граждане, то ещё +5 лет. За такие вещи отправлять на отсидку, а после отсидки лишать приобретённого гражданства и на родину. Термин приобретенное гражданство распространить на два поколения - детей и внуков, даже если они уже родились в России. У таких тоже после отсидки забирать гражданство и на историческую родину с полным запретом до конца жизни въезда в Россию. Снимать отпечатки пальцев, радужную оболочку и ДНК-тест, чтобы не возвращались под другими именами... Вы прочитали отрывок из фантастического рассказа "Закон и порядок".
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957
Просто чувак в интернете Минуту назад
Все сразу такие невинные, когда омон в двери стучится
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325
RDV 10 минут назад
прикольно) так обосрались забавно чурки
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197
Сергей С Полчаса назад
Опять мастурбек накосячил и под стол, ссыкливые обезьяны
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658
Nik Полчаса назад
Какой испуганный иппальник. Обезьянка думала что ей ничего не будет, а тут на тебе.
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3k
Дмитрий Полчаса назад
А почему меры принимаются только после того, когда уже что то произошло. А где профилактика.
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9k
Том Сойер 40 минут назад
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29k
Ваня 41 минуту назад
давно надо принимать самые жесткие меры... нефуй либералничать...
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1k
Хачик 43 минуты назад
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1k
Тордион 47 минут назад
Разжигать национальную рознь не трудно. Достаточно тенденциозно подбирать факты. Нужно не смаковать конфликты, аппелируя к низменным инстинктам обывателей, а заниматься предотвращением причин таких конфликтов.
Не нужно делать из людей зверей.
Не из приезжих, ни тем более из своих.
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7k
tamin 51 минуту назад
Если приезжий совершил преступление, за это наказание должно быть строже. Его пустили в гости, а оносячит. Плюс рублем давить нужно. Мы будем уже ужесточать или эти животные нас съедят? (Под животными я понимаю нарушителей порядка, не желающих интегрироваться в наше общество и строящих свою систему. Уважаемых мигрантов, которые приезжают сюда стать русскими, идут в армию, учат русский, изучают историю и являются крупными специалистами у себя, врачами, учеными, инженерами и. Т.д., это не относится)
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 52 минуты назад
Необходим закон о диаспорах, как только они подключаются - это должно увеличивать строгость наказания.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Зверей в клетку.
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9k
МихА Час назад
Всё правильно, дикие макаки должны сидеть в клетках
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4k
Горожанин 2 часа назад
Молодцы, работаете. Неотвратимость подобной реакции со стороны правоохранительных органов - лучшая профилактика любого беспредела.
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27k
Киры4 2 часа назад
Извинения в студию!!!
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Schreibikus

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