Пьяный мужчина избил подроста за оскорбление чувств его собаки

Пьяный собачник из Воронежа решил проучить подростка, который обматерил его собаку и тем самым, по его мнению, оскорбил её чувства. Инцидент произошёл вчера вечером. Как сообщают очевидцы, неадекватный воронежец держал школьника за ухо и, отвешивая оплеухи, требовал извинится перед его четвероногим другом.





Правда, он так увлёкся экзекуцией, что подростку не перед кем стало извиняться — испугавшаяся такой заботы о своём душевном состоянии собака сбежала с поводка. А вскоре и ребёнку удалось уличить момент и вырваться из рук "зоозащитника".