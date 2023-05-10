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Пьяный мужчина избил подроста за оскорбление чувств его собаки

Пьяный мужчина избил подроста за оскорбление чувств его собаки

Автор:
10 мая 2023 17:21
Сообщество : Криминал
Метки: видео   воронеж   избиение   извинения   конфликт   мужчина   чувства собаки   
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Кажется, кто-то сильно хочет, чтобы его тоже выгуливали люди. В погонах. Однако полиция пока бездействует.

Пьяный собачник из Воронежа решил проучить подростка, который обматерил его собаку и тем самым, по его мнению, оскорбил её чувства. Инцидент произошёл вчера вечером. Как сообщают очевидцы, неадекватный воронежец держал школьника за ухо и, отвешивая оплеухи, требовал извинится перед его четвероногим другом.


Правда, он так увлёкся экзекуцией, что подростку не перед кем стало извиняться — испугавшаяся такой заботы о своём душевном состоянии собака сбежала с поводка. А вскоре и ребёнку удалось уличить момент и вырваться из рук "зоозащитника".

К сожалению, в местном главке МВД ничего не знают об инциденте. На агрессивного собачника заявление никто не писал. Но очевидно, это вопрос времени.

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Метки: видео   воронеж   избиение   извинения   конфликт   мужчина   чувства собаки   
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15  комментариев
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7k
Дмитрий 2 часа назад
"Кажется, кто сильно хочет, чтобы его тоже выгуливали люди".

Кажется кому-то необходимо срочно научиться составлять предложения, чтобы было, как минимум, всё понятно.
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2k
Vadim Balabanov 4 минуты назад
А школьник хоть трезвый был? Друг спрашивает...
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10k
Бритва 50 минут назад
это называется воспитание. материться при взрослых ни на собачку, ни на кого нельзя.
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355
Knives22 Бритва 12 минут назад
Да вообще странно матерится на собаку, если на тебя лает собака нужно лаять в ответ.
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12k
кот базилий Час назад
Подростка кто то за язык тянул, решил показать свое тупоумие? Идет собака , да и фуй с ней.
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1k
Дмитрий Час назад
Классический homo собачикус
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355
Knives22 2 часа назад
А комментарии типа "мы не знаем всей истории" будут?
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10k
Copycat 2 часа назад
не стоит быдло называть "мужчиной"
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32k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ну всё по классической схеме "не так сидишь, не так свистишь". А собака, это так...
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8k
SuperTroll 2 часа назад
Такие разборки на уровне дворовой шпаны, всегда решались чьим-нибудь описдюливанием. Отмудохать буйного зоошизика делов то. А то все сейчас, то на телефоны снимают, то заявления пишут..ну я не знаю
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4k
Горожанин 2 часа назад
От хорошего человека собака не сбегает. Только от идиота.
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