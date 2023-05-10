Пьяный мужчина избил подроста за оскорбление чувств его собаки

Кажется, кто-то сильно хочет, чтобы его тоже выгуливали люди. В погонах. Однако полиция пока бездействует.
Пьяный собачник из Воронежа решил проучить подростка, который обматерил его собаку и тем самым, по его мнению, оскорбил её чувства. Инцидент произошёл вчера вечером. Как сообщают очевидцы, неадекватный воронежец держал школьника за ухо и, отвешивая оплеухи, требовал извинится перед его четвероногим другом.
Правда, он так увлёкся экзекуцией, что подростку не перед кем стало извиняться — испугавшаяся такой заботы о своём душевном состоянии собака сбежала с поводка. А вскоре и ребёнку удалось уличить момент и вырваться из рук "зоозащитника".
Источник:
К сожалению, в местном главке МВД ничего не знают об инциденте. На агрессивного собачника заявление никто не писал. Но очевидно, это вопрос времени.
Источник:
- "Криминальный авторитет" обматерил участкового и поплатился
- Африканец подрался с пассажирами автобуса в Воронеже
- Единоросс распылил в лицо пожилой чеченки перцовку и нарвался на разговор с Делимхановым
- Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели"
- "Вышибу всех на": житель Тюмени залез через балкон в чужую квартиру и наказал девушек за шум
Кажется кому-то необходимо срочно научиться составлять предложения, чтобы было, как минимум, всё понятно.