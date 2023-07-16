В Сочи женщина избила мужа на остановке, доведя его до слез

1016
1
1
Прохожие засняли как нетрезвая дама жестоко била супруга, а тот слезно молил о пощаде. На крики женщины и всхлипы мужчины набежали зеваки.
Очевидцы поспешили заступиться за жертву домашнего насилия и попытались усмирить агрессивную женщину. Та, в своё оправдание сказала, что платит ему той же монетой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
реклама
не виноватаяя )) он меня избивает
Не зеваки, а операторы.