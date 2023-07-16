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В Сочи женщина избила мужа на остановке, доведя его до слез

В Сочи женщина избила мужа на остановке, доведя его до слез

Автор:
16 июля 2023 09:28
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Сочи   избиение   муж и жена   мужчина   остановка   слезы   
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Прохожие засняли как нетрезвая дама жестоко била супруга, а тот слезно молил о пощаде. На крики женщины и всхлипы мужчины набежали зеваки.

Очевидцы поспешили заступиться за жертву домашнего насилия и попытались усмирить агрессивную женщину. Та, в своё оправдание сказала, что платит ему той же монетой.

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Метки: Видео   Сочи   избиение   муж и жена   мужчина   остановка   слезы   
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5  комментариев
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9k
Шамсуддин 13 минут назад
за что мужа бьёшь?
не виноватаяя )) он меня избивает
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1k
Sanek 2 минуты назад
Ну и семейка
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13k
GROMOZEKA Полчаса назад
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19k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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33k
АнтонПолднев 36 минут назад
На крики женщины и всхлипы мужчины набежали зеваки.(с)
Не зеваки, а операторы.
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