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Участник велогонки случайно спровоцировал массовый завал

Участник велогонки случайно спровоцировал массовый завал

Автор:
09 мая 2023 09:48
Сообщество : Спорт
Метки: Велосипедист   Спорт   Тур Бретани   велогонка   гонка   падение   спортсмен   франция   
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Шестой этап французской велогонки Тур Бретани был отменен после столкновения нескольких десятков спортсменов. Авария с участием велосипедистов попала на видео.

Инцидент произошёл, когда пелотон ехал по участку трассы, который не успел достаточно просохнуть после дождей. Падение спортсмена спровоцировало массовый завал.


Четверо велосипедистов были доставлены в больницу с различными травмами.

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Метки: Велосипедист   Спорт   Тур Бретани   велогонка   гонка   падение   спортсмен   франция   
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2  комментария
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613
Жопа 52 минуты назад
Логично все, жопонюхи так близки друг к другу, что любой косяк - привет всем.
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