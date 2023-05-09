Участник велогонки случайно спровоцировал массовый завал

443
1
1
Шестой этап французской велогонки Тур Бретани был отменен после столкновения нескольких десятков спортсменов. Авария с участием велосипедистов попала на видео.
Инцидент произошёл, когда пелотон ехал по участку трассы, который не успел достаточно просохнуть после дождей. Падение спортсмена спровоцировало массовый завал.
Четверо велосипедистов были доставлены в больницу с различными травмами.
Источник:
Ссылки по теме:
- Старички и папаши: как выглядели футболисты 80-х
- 12 случаев, когда известные спортсмены появлялись в фильмах и сериалах
- Полет экстремала: с вершины горы - прямо в водопад!
- «Выбило днище»: Nike запустили новую рекламную кампанию с толстой негритянкой
- История Клиффа Янга: как обычный фермер в 61 год стал победителем ультрамарафона
Новости партнёров
Мужик, без обид, но не с твоим ником такое писать