Импортозамещение: в молодежную сборную Франции по вольной борьбе набрали только чеченцев

Сформирован состав "молодежки" Франции для Чемпионата Европы. Оказывается, среди спортсменов нет ни одного француза.
13-19 марта в Бухаресте пройдет Чемпионат Европы по вольной борьбе. Молодёжную сборную Франции на предстоящих соревнованиях (U23) представят шесть этнических чеченцев. В разных весовых категориях будут бороться Адам Бибулатов (61 кг), Хамзат Арсамерзуев (65 кг), Мухаммад-Амин Сангариев (70 кг), Магомед Делиев (74 кг), Рахим Магомадов (86 кг) и Адлан Висханов (92 кг).
Все они - этнические чеченцы. Они сами или их родители в разные годы обосновались во Франции. Именно в этой стране Европы проживает самая большая чеченская диспора. Впрочем, Франция давно перестала быть страной для коренного населения, так что подобный расклад в спорте ни разу не удивляет.
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мне кажется смысл любого спорта выбирать спортсменов по их навыкам, а не рассе или цевету кожи