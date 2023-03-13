Импортозамещение: в молодежную сборную Франции по вольной борьбе набрали только чеченцев

Все они - этнические чеченцы. Они сами или их родители в разные годы обосновались во Франции. Именно в этой стране Европы проживает самая большая чеченская диспора. Впрочем, Франция давно перестала быть страной для коренного населения, так что подобный расклад в спорте ни разу не удивляет.