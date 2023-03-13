FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3198 постов • 434 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Импортозамещение: в молодежную сборную Франции по вольной борьбе набрали только чеченцев

Импортозамещение: в молодежную сборную Франции по вольной борьбе набрали только чеченцев

Автор:
13 марта 2023 09:46
Сообщество : Спорт
Метки: U23   Спорт   Чемпионат Европы   вольная борьба   франция   чеченцы   
1494
2

Сформирован состав "молодежки" Франции для Чемпионата Европы. Оказывается, среди спортсменов нет ни одного француза.

13-19 марта в Бухаресте пройдет Чемпионат Европы по вольной борьбе. Молодёжную сборную Франции на предстоящих соревнованиях (U23) представят шесть этнических чеченцев. В разных весовых категориях будут бороться Адам Бибулатов (61 кг), Хамзат Арсамерзуев (65 кг), Мухаммад-Амин Сангариев (70 кг), Магомед Делиев (74 кг), Рахим Магомадов (86 кг) и Адлан Висханов (92 кг).




Все они - этнические чеченцы. Они сами или их родители в разные годы обосновались во Франции. Именно в этой стране Европы проживает самая большая чеченская диспора. Впрочем, Франция давно перестала быть страной для коренного населения, так что подобный расклад в спорте ни разу не удивляет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: U23   Спорт   Чемпионат Европы   вольная борьба   франция   чеченцы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Alex_Ato 49 минут назад
не чеченцев а гасконцев, три тысячи чертей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Ал, давай! 3 минуты назад
Будет приятно услышать из уст этих молодых людей после победы: "Ахмат - сила!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Сергей 8 минут назад
Сборная Франции по футболу! Коренные французы!:))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Григорий 23 минуты назад
Ну допустим в Европе это чемпионы, но думаю им будет сложно взять кубок города в Махачкале.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Andrey G Полчаса назад
Стандартная практика. В РФ подобные виды спорта очень сильно развиты и все, кто ниже третьего места, попадают в категорию "отбросы". Ты можешь болтаться в десятке в РФ и уже быть списанным, но во Франции или какой-нибудь Германии ты войдёшь в тройку лучших и можешь представлять свою "новую родину". Да и свой зал можешь открыть. Вот и получается подобное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Frank Borman Полчаса назад
Импортозамещение населения идет по всему миру, не только в России. В Европу уезжают спортсмены из России и муслимы из Азии, в США уезжают мозги из Европы, России и Китая, бандеровцы массово перебираются в Европу и США. Великое переселение народов началось в 1990 году, с падением коммунизма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
218
Капитошка 42 минуты назад
Чечены из франции встретятся с чеченами из России.Пи.з.дить будут зрителей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
218
Капитошка Совранский 11 минут назад
Было бы прикольно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Владимир 49 минут назад
Во Франции, французы то остались?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Copycat 51 минуту назад
ну нет, надо было норвежцев которые не умают бороться набрать

мне кажется смысл любого спорта выбирать спортсменов по их навыкам, а не рассе или цевету кожи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Rus77 58 минут назад
Ну всё в принципе логично, негры вон второе место заняли по футболу, эти борцухи по жизни, каждый должен заниматься тем, что у него хорошо получается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

116743



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Человек, который создал все деньги в СССР
Человек, который создал все деньги в СССР
Спортсменка из Чехии объяснила, почему у неё в крови обнаружился допинг - и это очень странно
Спортсменка из Чехии объяснила, почему у неё в крови обнаружился допинг - и это очень...
Набирающие популярность в сообществах
Чёрный лебедь
Чёрный лебедь
Сказание о невидимом Китеж-граде и озере Светлояр⁠⁠
Сказание о невидимом Китеж-граде и озере Светлояр⁠⁠
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео)
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда вышел зимой на улицу

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#Фотографии#дети#США#инцидент#Мемы#полиция
#Юмор#факты#интересно#Приколы#комментарии#подборка#кино#сарказм
#СССР#история#картинки#Прикол#новости#конфликт#люди#Жизнь
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Стали известны потенциальные соперники России в 1/8 финала в случае попадания в плей-офф чемпионата Европы Стали известны потенциальные соперники России в 1/8 финала в случае попадания в плей-офф... Финляндия — Россия: сыграли на нервах, но победили Финляндия — Россия: сыграли на нервах, но победили Потерявший сознание во время матча Кристиан Эриксен выписан из больницы Потерявший сознание во время матча Кристиан Эриксен выписан из больницы «Выбило днище»: Nike запустили новую рекламную кампанию с толстой негритянкой «Выбило днище»: Nike запустили новую рекламную кампанию с толстой негритянкой Россия перед последним туром группы Евро: как выйти в плей-офф? Россия перед последним туром группы Евро: как выйти в плей-офф?

На что жалуетесь?

Вернуться