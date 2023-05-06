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В Китае спасатели целую ночь искали утопленника, пока тот спал

В Китае спасатели целую ночь искали утопленника, пока тот спал

Автор:
06 мая 2023 11:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   видео   гулянка   мост   посиделки с друзьями   утопленник   
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В провинции Фуцзянь один мужик вечером славно посидел в баре с друзьями и, еле держась на ногах, отправился домой, а через некоторое время в службу спасения сообщили, что он упал с моста в реку.

Всю ночь спасатели и волонтеры тщетно обыскивали реку и берега в поисках утопленника, так как шансов на его спасение практически не было. По словам очевидцев, мужчина был сильно пьян и самостоятельно вряд ли бы выплыл. Но все было безрезультатно, тела нигде не было, и только под утро ситуация прояснилась.


Гуляка действительно свалился с моста, вот только каким-то чудом не упал в реку, а оказался в конструкции, поддерживающей мост. Поводу своего падения он не расстроился и решил просто поспать.


Спасателям пришлось доставать пьяницу уже из-под моста, так как самостоятельно на трезвую голову он оттуда выбраться не смог.


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Метки: Китай   видео   гулянка   мост   посиделки с друзьями   утопленник   
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4  комментария
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5k
Горожанин 2 часа назад
Напомло фильм "Самогонщики" Гайдая из общей подборки "Операция Ы". Там герой Вицина так же примерно упал. С самогоном)))
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28k
EvilHomer 9 минут назад
Это как в Турции пьяный участвовал в поисковом отряде по поиску себя:)
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19k
scorpick Полчаса назад
Блин буквально вчера здесь читал, как в лесу искали мужика, организовали спасательную операцию, и этот мужик примкнул к волонтёрам и сколько-то времени вместе с другими искал сам себя
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601
Flint 39 минут назад
Возможно, это было самым лютым похмельем в его жизни)
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