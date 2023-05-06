В Китае спасатели целую ночь искали утопленника, пока тот спал

Гуляка действительно свалился с моста, вот только каким-то чудом не упал в реку, а оказался в конструкции, поддерживающей мост. Поводу своего падения он не расстроился и решил просто поспать.

Спасателям пришлось доставать пьяницу уже из-под моста, так как самостоятельно на трезвую голову он оттуда выбраться не смог.





