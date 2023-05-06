В Китае спасатели целую ночь искали утопленника, пока тот спал

В провинции Фуцзянь один мужик вечером славно посидел в баре с друзьями и, еле держась на ногах, отправился домой, а через некоторое время в службу спасения сообщили, что он упал с моста в реку.
Всю ночь спасатели и волонтеры тщетно обыскивали реку и берега в поисках утопленника, так как шансов на его спасение практически не было. По словам очевидцев, мужчина был сильно пьян и самостоятельно вряд ли бы выплыл. Но все было безрезультатно, тела нигде не было, и только под утро ситуация прояснилась.
Гуляка действительно свалился с моста, вот только каким-то чудом не упал в реку, а оказался в конструкции, поддерживающей мост. Поводу своего падения он не расстроился и решил просто поспать.
Спасателям пришлось доставать пьяницу уже из-под моста, так как самостоятельно на трезвую голову он оттуда выбраться не смог.
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