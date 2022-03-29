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Сборище китайских блогеров оккупировало мост на севере страны

Сборище китайских блогеров оккупировало мост на севере страны (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2022 08:33
Метки: Китай   Стример   блогеры   видео   мост   прикол   стриминг   
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На мосту в Кайфэне, провинция Хэнань, на севере Китая каждую ночь собираются интернет-знаменитости и ведут прямую трансляцию. Блогеры привозят с собой всё необходимое для полноценного стрима.

Источник:

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Метки: Китай   Стример   блогеры   видео   мост   прикол   стриминг   
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1  комментарий
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pinbalist Час назад
Блин, ну обезьяны обезьянами
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