Сборище китайских блогеров оккупировало мост на севере страны

122
1
1
На мосту в Кайфэне, провинция Хэнань, на севере Китая каждую ночь собираются интернет-знаменитости и ведут прямую трансляцию. Блогеры привозят с собой всё необходимое для полноценного стрима.
Эти блогеры ведут прямые трансляции по семь-восемь часов, начиная с 22:00 и заканчивая около 5:00. Фанаты часто останавливаются, чтобы посмотреть, как блогеры танцуют, и парализуют движение на мосту.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Голодный медвежонок дважды открыл дверь машины калифорнийца, пока тот ел бутерброд
- Как взять на ручки утку
- Кот и стеклянная дверь
- Полезная хитрость для молодых отцов
- Как превратиться в китайца за секунду
13
Понравилось13
Новости партнёров