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В Петербурге накрыли очередную сеть мошеннических ресторанов с консуматоршами

В Петербурге накрыли очередную сеть мошеннических ресторанов с консуматоршами

Автор:
02 мая 2023 17:00
Сообщество : Криминал
Метки: Санкт-Петербург   бары   задержание   консуматорши   мвд   мошенники   
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Только по предварительной информации, мошенникам удалось стрясти с 9 клиентов более миллиона рублей. Неплохо посидели.

Полицейские Северной столицы вновь взяли в руки кувалды и устроили рейд по трём ночным барам, владелец которых, по данным МВД, открыл свои заведения исключительно для обмана гостей.

Работали бары по избитой схеме — так называемые консуматорши знакомились с мужчинами и предлагали продолжить беседу в "любимом месте". Уже в баре девушка склоняла нового знакомого к покупке дорогого алкоголя и закусок, а затем тот обнаруживал, что с его карты списали огромную сумму денег. Так, один очнувшийся наутро доверчивый петербуржец выяснил, что умудрился выпить элитного алкоголя на 241 тысячу рублей. И таких потерпевших в уголовном деле фигурирует уже девять человек. Общая сумма ущерба оценивается в миллион рублей. Но это пока. По показаниям некоторых из пострадавших, в алкоголь что-то подмешивали — они быстро пьянели и теряли память.

Сообщается, что в мошеннической схеме были задействованы десятки людей, большинство из которых сейчас скрываются. Но владельца баров "Балаган", "Эль Гато" и "Мотив" удалось задержать. Как и двух предполагаемых девушек-консуматорш. Их отправили под домашний арест, а хозяин ночных баров до 26 мая пробудет в ИВС.

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Метки: Санкт-Петербург   бары   задержание   консуматорши   мвд   мошенники   
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11  комментариев
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74k
Viktor Час назад
Тупорылые дебилы, козе понятно, что терпилы ментам сразу пальцем покажут где их нахлобучили!
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140
Зайцев 4 минуты назад
МВДшник ловко 5000 на 100р заменил
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6k
perekrestok 18 минут назад
Если уж снял девушку то волоки ее сразу в постель. А рестораны надо выбирать только те, которые сам знаешь как нормальные. Ну и давно известно, что незнакомые девочки - это лотерея. Или букет подцепишь или бабки потеряешь.
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8k
Zhora 37 минут назад
Ну умысел и сговор девушек с владельцем бара ещё придётся доказать. Мужики
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4k
просто Дмитрий Час назад
захотели 3.14здятинки...платите
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173
Николай Максимов просто Дмитрий 48 минут назад
Ну не за такие бабки.
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11k
Просто Царь Час назад
Главное, что бы налоги платили.
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
вот вам и "В Питере пить"
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
В.Шукшин "Материнское сердце"
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