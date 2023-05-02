В Петербурге накрыли очередную сеть мошеннических ресторанов с консуматоршами

Только по предварительной информации, мошенникам удалось стрясти с 9 клиентов более миллиона рублей. Неплохо посидели.
Полицейские Северной столицы вновь взяли в руки кувалды и устроили рейд по трём ночным барам, владелец которых, по данным МВД, открыл свои заведения исключительно для обмана гостей.
Работали бары по избитой схеме — так называемые консуматорши знакомились с мужчинами и предлагали продолжить беседу в "любимом месте". Уже в баре девушка склоняла нового знакомого к покупке дорогого алкоголя и закусок, а затем тот обнаруживал, что с его карты списали огромную сумму денег. Так, один очнувшийся наутро доверчивый петербуржец выяснил, что умудрился выпить элитного алкоголя на 241 тысячу рублей. И таких потерпевших в уголовном деле фигурирует уже девять человек. Общая сумма ущерба оценивается в миллион рублей. Но это пока. По показаниям некоторых из пострадавших, в алкоголь что-то подмешивали — они быстро пьянели и теряли память.
Источник:
Сообщается, что в мошеннической схеме были задействованы десятки людей, большинство из которых сейчас скрываются. Но владельца баров "Балаган", "Эль Гато" и "Мотив" удалось задержать. Как и двух предполагаемых девушек-консуматорш. Их отправили под домашний арест, а хозяин ночных баров до 26 мая пробудет в ИВС.
Источник:
- Охранник задержал мужчину, решившего устроить стрельбу в клубе
- Житель Санкт-Петербурга просит прощения у своей девушки через домофон
- Сногсшибательное задержание нарушителя
- Американец воспользовался невнимательностью конвоиров и сбежал из зала суда
- Забавная реакция нарушителя на охранника, пытающегося помочь полицейским