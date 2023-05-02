В Петербурге накрыли очередную сеть мошеннических ресторанов с консуматоршами

Полицейские Северной столицы вновь взяли в руки кувалды и устроили рейд по трём ночным барам, владелец которых, по данным МВД, открыл свои заведения исключительно для обмана гостей.



Работали бары по избитой схеме — так называемые консуматорши знакомились с мужчинами и предлагали продолжить беседу в "любимом месте". Уже в баре девушка склоняла нового знакомого к покупке дорогого алкоголя и закусок, а затем тот обнаруживал, что с его карты списали огромную сумму денег. Так, один очнувшийся наутро доверчивый петербуржец выяснил, что умудрился выпить элитного алкоголя на 241 тысячу рублей. И таких потерпевших в уголовном деле фигурирует уже девять человек. Общая сумма ущерба оценивается в миллион рублей. Но это пока. По показаниям некоторых из пострадавших, в алкоголь что-то подмешивали — они быстро пьянели и теряли память.