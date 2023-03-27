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Охранник задержал мужчину, решившего устроить стрельбу в клубе

Охранник задержал мужчину, решившего устроить стрельбу в клубе

Автор:
27 марта 2023 09:57
Метки: Оружие   США   видео   задержание   клуб   охранник   
538
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В США агрессивно настроенный мужчина попытался зайти в клуб с пистолетом. Один из охранников увидел оружие в руке подозрительного незнакомца в маске и смог задержать его.

Внимательный охранник предотвратил трагедию.

Источник:

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Метки: Оружие   США   видео   задержание   клуб   охранник   
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3  комментария
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4k
Димка Смола/67 Час назад
Фраза "Мне бы как в США разрешили бы пистолет, я бы всех поубивал" для всего нужен опыт..... там 99% людей имеют оружия просто для того что бы думать что их пиписька больше на 4 см. и все, дай простому человеку скальпель он что врачем становится ? Или кирку дай что человек превратится в шахтера? Вот эти пендосы и шмаляют каждый день куда ни поподя.......
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 14 минут назад
смешная кулачная техника ведение боя, у этой жабы!
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10k
Игорь Час назад
да этот жиробас с трудом до клуба-то дошел
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Дмитрий

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