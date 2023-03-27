Охранник задержал мужчину, решившего устроить стрельбу в клубе

538
1
1
В США агрессивно настроенный мужчина попытался зайти в клуб с пистолетом. Один из охранников увидел оружие в руке подозрительного незнакомца в маске и смог задержать его.
Внимательный охранник предотвратил трагедию.
Источник:
Ссылки по теме:
- Служебная собака, которая любит свою работу
- Нападение на полицейского в участке Лос-Анджелеса
- Женщина пожалела, что попыталась укусить полицейского
- Охранник ночного клуба отправил девушку в нокаут за пощечину
- Американцы собрались в вооружённое ополчение для защиты города от беспорядков
Новости партнёров