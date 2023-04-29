FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7187 постов • 1006 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
В Волгограде школьники избавили автобус от буйного алкаша

В Волгограде школьники избавили автобус от буйного алкаша

Автор:
29 апреля 2023 12:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Алкаш   Зумеры   автобус   видео   общественный танспор   школьники   
977
1
1

Боевые зумеры решили навести порядок в общественном транспорте.

Этаноловый суетолог никак не мог обрести дзен и тихонько доехать до своей остановки. Мужчина плевался, буянил и всячески мешал пассажирам. Пока взрослые делали вид, что их это не касается, подростки решили по-своему избавиться от агрессивного хулигана, который успел сделать "розочку" из пустой бутылки.



Водитель автобуса явно был на их стороне, терпеливо ожидая пока мальчишки выманят пьяницу из салона. Пацанам явно повезло, что мужик не воткнулся головой в бордюр, а то дело могло получить совсем другой оборот.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Алкаш   Зумеры   автобус   видео   общественный танспор   школьники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
satra Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 3 минуты назад
Здесь мерзко и противоправно всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий 9 минут назад
У меня вот несколько вопросов. Какого хрена водитель пустил это в салон? Почему сразу не вызвал наряд на это? Почему взрослые сидят и ничего не делают, а вместо них буянят школьники? Почему школоту не осадили, их теперь на профилактическую беседу отправить нужно за мат и побои. Хороши все и всем нести ответственность нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Карандаш 15 минут назад
Последнее предложение с нравоучениями (если бы у бабушки был йух, то она была бы дедушкой) в этом посте явно лишнее. Дело сделано. Мужик не воткнулся в бордюр головой, дело другой оборот не получило, так чего стенания устраивать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75131



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они считают тебя тупым»: в США чернокожая девушка раскритиковала новый сериал про Клеопатру
«Они считают тебя тупым»: в США чернокожая девушка раскритиковала новый сериал про...
Пост о бюстгальтерах: маленьких, больших, мокрых и пластиковых
Пост о бюстгальтерах: маленьких, больших, мокрых и пластиковых
Набирающие популярность в сообществах
Почему китайцы не купили ни один брошенный в России автозавод?
Почему китайцы не купили ни один брошенный в России автозавод?
Российская таможня начала рассылать «письма счастья» владельцам электрокаров
Российская таможня начала рассылать «письма счастья» владельцам электрокаров
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вдруг всё действительно так?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#история#аварии#США#соцсети#люди#красота#забавно
#Юмор#автомир#интересное#интересно#дтп#кино#Автовсячина#Мемы#голливуд#знаменитости
#машина#Прикол#животные#подборка#авто аварии#новости#природа#кот#девушки#картинки
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек "Что ты меня толкаешь?": дамочка устроила скандал в автобусе "Что ты меня толкаешь?": дамочка устроила скандал в автобусе Не залипай в телефон: поучительный ролик для школьников Не залипай в телефон: поучительный ролик для школьников В Хабаровском крае водитель выбросил пенсионерку из автобуса В Хабаровском крае водитель выбросил пенсионерку из автобуса В Турции автобус с людьми неожиданно упал в водоём В Турции автобус с людьми неожиданно упал в водоём Мужчина подрался с&nbsp;шумными подростками в автобусе Мужчина подрался с шумными подростками в автобусе

На что жалуетесь?

Вернуться