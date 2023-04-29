В Волгограде школьники избавили автобус от буйного алкаша

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Боевые зумеры решили навести порядок в общественном транспорте.
Этаноловый суетолог никак не мог обрести дзен и тихонько доехать до своей остановки. Мужчина плевался, буянил и всячески мешал пассажирам. Пока взрослые делали вид, что их это не касается, подростки решили по-своему избавиться от агрессивного хулигана, который успел сделать "розочку" из пустой бутылки.
Водитель автобуса явно был на их стороне, терпеливо ожидая пока мальчишки выманят пьяницу из салона. Пацанам явно повезло, что мужик не воткнулся головой в бордюр, а то дело могло получить совсем другой оборот.
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