В Волгограде школьники избавили автобус от буйного алкаша

Этаноловый суетолог никак не мог обрести дзен и тихонько доехать до своей остановки. Мужчина плевался, буянил и всячески мешал пассажирам. Пока взрослые делали вид, что их это не касается, подростки решили по-своему избавиться от агрессивного хулигана, который успел сделать "розочку" из пустой бутылки.