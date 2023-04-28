Последние кадры встречи россиянина и носорога в Непале попали на видео

После этого мужика больше никто не видел.
Российский турист по имени Денис Банкин отправился покорять Непал. Побывал в Катманду, полюбовался достопримечательностями Покхару. И вместе с туристической группой отправился в национальный парк Читван - там и повстречал носорога.
На видео попали последние кадры - на них Денис пытается убежать, а потом запись прерывается.
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После этого его никто не видел, а к поискам туриста подключились его друзья, местные спасатели и представители российского посольства.
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