Последние кадры встречи россиянина и носорога в Непале попали на видео

Российский турист по имени Денис Банкин отправился покорять Непал. Побывал в Катманду, полюбовался достопримечательностями Покхару. И вместе с туристической группой отправился в национальный парк Читван - там и повстречал носорога.

На видео попали последние кадры - на них Денис пытается убежать, а потом запись прерывается.