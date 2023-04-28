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Последние кадры встречи россиянина и носорога в Непале попали на видео

Последние кадры встречи россиянина и носорога в Непале попали на видео

Автор:
28 апреля 2023 14:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Непал   видео   катманду   национальный парк   носорог   россиянин   турист   
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После этого мужика больше никто не видел.

Российский турист по имени Денис Банкин отправился покорять Непал. Побывал в Катманду, полюбовался достопримечательностями Покхару. И вместе с туристической группой отправился в национальный парк Читван - там и повстречал носорога.

На видео попали последние кадры - на них Денис пытается убежать, а потом запись прерывается.

После этого его никто не видел, а к поискам туриста подключились его друзья, местные спасатели и представители российского посольства.

Источник:

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Метки: Непал   видео   катманду   национальный парк   носорог   россиянин   турист   
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13  комментариев
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4k
Димка Смола/67 55 минут назад
А где гид ? Какое мутное мероприятие ...... При экскурсии подобного типа всегда есть гиды и ружьями!!! А так одному или компашкой это [мат] самоубийство......
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31k
koleos72 12 минут назад
Если камеру вытащили из навоза еосорога, то шансов нет! Но если из человечьего говна, то он наверное прячется, потому что ему стыдно!
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853
Бывалый 18 минут назад
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19k
scorpick 19 минут назад
А откуда эти последние кадры взялись?
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301
устал я от вас Полчаса назад
Наверняка с наличной котлетой поехал. Вот аборигены его и потеряли.. списав всё на носорога беспредельщика.
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12k
Дима Полчаса назад
он на четвереньках бежал?
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15k
Patmaz Полчаса назад
Т.е. телефон нашли, труп нет. Странно...
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