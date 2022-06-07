Впечатляющий радужный водопад

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Вы когда-нибудь видели радужный водопад? В национальном парке Йосемити в США фотограф несколько лет назад случайно стал свидетелем завораживающего зрелища.
В результате преломления лучей солнца водопад стал переливаться всеми цветами радуги.
Источник:
АНТИФИШКИ
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