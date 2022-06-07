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Впечатляющий радужный водопад

Впечатляющий радужный водопад

Автор:
07 июня 2022 12:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   в мире   видео   водопад   интересно   интерсно   национальный парк   природа   радуга   
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Вы когда-нибудь видели радужный водопад? В национальном парке Йосемити в США фотограф несколько лет назад случайно стал свидетелем завораживающего зрелища.
В результате преломления лучей солнца водопад стал переливаться всеми цветами радуги.

Источник:

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Метки: США   в мире   видео   водопад   интересно   интерсно   национальный парк   природа   радуга   
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Hunson Abadeer 23 минуты назад
красотаааааа
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