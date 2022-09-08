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Психанул: австралийский теннисист расстроился поражению от россиянина

Психанул: австралийский теннисист расстроился поражению от россиянина

Автор:
08 сентября 2022 13:18
Сообщество : Спорт
Метки: Австралия   Карен Хачанов   Ник Кирьос   Реакция   Россия   Спорт   австралиец   видео   россиянин   теннист   
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Российский теннисист Карен Хачанов победил австралийского спортсмена Ника Кирьоса в четвертьфинальном матче US Open. После завершения матча австралиец поблагодарил соперника и судью, а затем в ярости разбил о корт свои ракетки. Эмоциональная реакция на проигрыш попала на видео.
Российский теннисист Карен Хачанов впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и вскоре сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Австралиец же теперь заплатит 14 тысяч долларов за неспортивное поведение. Впрочем, для него это капля в море. За выход в 1/4 финала он получит 445 тысяч долларов призовых.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Австралия   Карен Хачанов   Ник Кирьос   Реакция   Россия   Спорт   австралиец   видео   россиянин   теннист   
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16  комментариев
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1k
SHAGREEN 37 минут назад
Пост для тех, кто не смотрит теннис и не знает Кирьоса. Это он даже не размялся.
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8k
Александр 2 минуты назад
Нужно было ракетки сгрызть - эпичней было бы.
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5k
Vladimir 9 минут назад
Дело в том, что они больше четырех часов друг другу нервы мотали. Кто дважды подряд ошибется, тот и вылетает. У нашего нервы оказались крепче. Австралиец все-таки молодец, был зол только на себя, на соперника наезжать не стал.
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4k
Frank Borman 10 минут назад
Россияненцы, они такие. Любого асвтралийца могут обидеть.
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8k
Борис Карабанов 16 минут назад
Блин, наверное, я страшный зануда, но как так можно написать: "расстроился поражению"? Как? Неужели не режет глаз до слёз? Можно удивиться поражению, обрадоваться поражению, но как можно расстроится поражению? Расстроиться можно ИЗ-ЗА поражения. Неужели можно полностью пренебрегать элементарными нормами языка? Это даже не кю, а какой-то лайфхак с магазина!
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2k
fkamash 17 минут назад
Так уже вкатили штраф в 32500 долларов за такое поведение...
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 20 минут назад
Игра на публику.
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3k
Великий археолог Громозека Полчаса назад
Кенгуру заплакал!!!
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5k
yahaomsk Полчаса назад
расстроишься тут , небось речь подготовил, репетировал неделю, как его победе помогла поддержка всего прогрессивного человечества над орком выкормышем мордора ,под личным руководством темнейшего Путина... а тут х@як,говорит маяк-обосрался
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27k
Квантовый переход Час назад
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2k
Трям Час назад
Бабы все - истерички!
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48k
dima423 Час назад
Карен грац)
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Fidel

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