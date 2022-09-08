Психанул: австралийский теннисист расстроился поражению от россиянина

Российский теннисист Карен Хачанов впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и вскоре сыграет с норвежцем Каспером Руудом.



Австралиец же теперь заплатит 14 тысяч долларов за неспортивное поведение. Впрочем, для него это капля в море. За выход в 1/4 финала он получит 445 тысяч долларов призовых.