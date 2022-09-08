Психанул: австралийский теннисист расстроился поражению от россиянина

792
1
1
Российский теннисист Карен Хачанов победил австралийского спортсмена Ника Кирьоса в четвертьфинальном матче US Open. После завершения матча австралиец поблагодарил соперника и судью, а затем в ярости разбил о корт свои ракетки. Эмоциональная реакция на проигрыш попала на видео.
Российский теннисист Карен Хачанов впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и вскоре сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
Австралиец же теперь заплатит 14 тысяч долларов за неспортивное поведение. Впрочем, для него это капля в море. За выход в 1/4 финала он получит 445 тысяч долларов призовых.
Австралиец же теперь заплатит 14 тысяч долларов за неспортивное поведение. Впрочем, для него это капля в море. За выход в 1/4 финала он получит 445 тысяч долларов призовых.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Реакция прохожих на внезапное появление Майка Тайсона
- Кенгуру пытался прорваться на территорию российского посольства в Австралии
- Вратарь подмосковных «Химок» психанул и толкнул подающего мячи парня
- Читай по губам: эмоциональная реакция хоккейного тренера
- Реакция футболистки, увидевшей на экране свой сломанный нос
Новости партнёров