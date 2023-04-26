Мужик 2 месяца уничтожал котлеты из бургеров и похудел

Своими достижениями он поделился на своем YouTube-канале.

Стоит отметить, что он ел только котлетки, а не булочку, картошку фри и прочее.

"То, что я делаю, — это не наука, это, по сути, трюк, но я надеюсь, что это может побуждать к размышлению", — прокомментировал он.

Скалолаз говорит, что благодаря диете он чувствовал себя сильнее и бодрее, а также улучшилось его психическое здоровье.

Маклеод добавил, что у него исчезла экзема, а анализы крови показали, что риск заболеваний, в частности диабет и сердечные заболевания, снизился.