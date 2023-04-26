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Мужик 2 месяца уничтожал котлеты из бургеров и похудел

Мужик 2 месяца уничтожал котлеты из бургеров и похудел

Автор:
26 апреля 2023 10:38
Сообщество : Еда
Метки: Дэйв Маклеод   Еда   в мире   видео   диета   котлеты из бургеров   люди   фото   
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44-летний Дэйв Маклеод, имеющий степень магистра по диетологии, считает, что "мясоедные диеты" могут улучшить здоровье людей. Он съедал от 12 до 16 гамбургеров сети быстрого питания ежедневно в течение восьми недель.

Своими достижениями он поделился на своем YouTube-канале.


Стоит отметить, что он ел только котлетки, а не булочку, картошку фри и прочее.


"То, что я делаю, — это не наука, это, по сути, трюк, но я надеюсь, что это может побуждать к размышлению", — прокомментировал он.


Скалолаз говорит, что благодаря диете он чувствовал себя сильнее и бодрее, а также улучшилось его психическое здоровье.


Маклеод добавил, что у него исчезла экзема, а анализы крови показали, что риск заболеваний, в частности диабет и сердечные заболевания, снизился.

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Метки: Дэйв Маклеод   Еда   в мире   видео   диета   котлеты из бургеров   люди   фото   
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18  комментариев
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974
Шурман 2 часа назад
А просто завязать жрать на 10 дней слабо ? просто вода слегка соли и сахара в воду и так 10 дней , личный опыт после операции , был 89 стал 73 и это за месяц . Сейчас могу просто не есть если боли появляются , просто не кушаю и все , могу просто от всего отказаться на срок до 10 дней , дальше уже будут другие проблемы .
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8k
Колорад 6 минут назад
Если только котлеты, без булочек, то запросто. У нас это называется "Кремлевская диета". Только ЖКТ должно будь здоров, иначе можно и помереть.
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836
Igor Grishaev 47 минут назад
Ну, если котлетки из сои, что ж не похудеть.
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12k
geminisf Час назад
Просрался и похудел
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2k
LK Час назад
Очередной открыватель панацеи. Кто-то курит, чтобы дольше жить, кто-то сладкое лопает, кто-то спиртуется.
Короче гонево.
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22k
ЦСКА Час назад
Молодец скалолаз! Теперь сходи к гастроэнтерологу и онкологу...
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4k
Дмитрий Круглов Час назад
Маклеоду Макдональдс за рекламу заплатил, это очевидно. Не понятно зачем здесь эту глупость за бесплатно перепечатывают. Или тоже не бесплатно? Сначала посмотрите из чего они "мясные" котлеты делают, потом перепечатывайте!
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16k
Голос Вселенной Час назад
Кому интересно - гуглите "Кета-диета"... Принцип тот же... Нельзя абсолютно все, что содержит углеводы. Можно все, что содержит жиры...
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12k
Shtoppi 2 часа назад
котлеты были соевые?
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10k
Ф Ив 2 часа назад
Хорошая попытка фастфуд, но нет.
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9k
krivsan 2 часа назад
обожрался,как вообще можно эти бургеры каждый день жрать,??свари гречки и поешь как человек
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Anarasius

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