Мужик 2 месяца уничтожал котлеты из бургеров и похудел

44-летний Дэйв Маклеод, имеющий степень магистра по диетологии, считает, что "мясоедные диеты" могут улучшить здоровье людей. Он съедал от 12 до 16 гамбургеров сети быстрого питания ежедневно в течение восьми недель.
Своими достижениями он поделился на своем YouTube-канале.
Стоит отметить, что он ел только котлетки, а не булочку, картошку фри и прочее.
"То, что я делаю, — это не наука, это, по сути, трюк, но я надеюсь, что это может побуждать к размышлению", — прокомментировал он.
Скалолаз говорит, что благодаря диете он чувствовал себя сильнее и бодрее, а также улучшилось его психическое здоровье.
Маклеод добавил, что у него исчезла экзема, а анализы крови показали, что риск заболеваний, в частности диабет и сердечные заболевания, снизился.
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Короче гонево.
И - внезапно - говяжьи котлеты безопасны для здоровья, прикинь!
Личный опыт подтверждает тот факт, что регулярное употребление продукции забегаловок быстрого питания, может помочь снизить вес.
У меня за год ушло 6 кг.
НО!!!!
Останавливаться надо на ОДНОЙ порции набора (БУРГЕР, КАРТОХА, НАПИТОК) и при этом регулярные, пусть и лёгкие, физические нагрузки ака пешая прогулка. Вполне достаточно 6000 шагов в день.