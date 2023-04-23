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Мужик свалился с эскалатора и остался цел благодаря яблокам

Мужик свалился с эскалатора и остался цел благодаря яблокам

Автор:
23 апреля 2023 11:25
Сообщество : Жить в России
Метки: ТЦ Европейский   Удача   Эскалатор   мужчина   падение   яблоки   
2544
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Инцидент произошёл в московском торговом центре «Европейский».

Если бы не запись в видеокамеры, в эту историю сложно было бы поверить. Смертельно опасный номер случайно устроил один из посетителей торгового центра. Почему мужик не смог удержаться на эскалаторе, история умалчивает, но приземление его было как кадр из фильма Джеки Чана.



Спас его от переломов и ушибов прилавок с яблоками, в который он прицельно приземлился столбиком. После такого падения он как ни в чём не бывало, вылез из фруктов и спокойно удалился по своим делам.


Повезло, что никому на голову не упал.


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Метки: ТЦ Европейский   Удача   Эскалатор   мужчина   падение   яблоки   
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17  комментариев
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6k
Sanar 5 часов назад
спокойно удалился по своим солевым делам...
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4k
brotherirk 24 секунды назад
вопрос, за чей счет это падение?
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29k
Aqueronte Час назад
Интересно, а счет за яблоки и прилавок ему выкатили?
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2k
Генрих 2 часа назад
Всё равно не поверит
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4k
Dimon_ 2 часа назад
Момент инерции - он такой. Неспроста стелят маты вокруг некоторых спортивных снарядов. Кто-то может упасть с высоты на автомобиль и выжить, кто-то на асфальт и насмерть. Кто-то в яблоки упал и норм. Кто-то в метро, пытаясь скатиться по перилам, упал на жёсткий пол и умер https://argumenti.ru/incident/2018/07/578056https://argumenti.ru/incident/2018/07/578056 (на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, видео в аттаче). Всяко бывает.
Ссылка vk.com
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576
Flint 2 часа назад
Захотелось сока, видать - свежавыжатого...
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20k
Valiko 2 часа назад
истинный фанат эппл
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341
Кузнецов Алексей 3 часа назад
Кто ней будь уже спрашивал марку мыльницы на которую снимали ?
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341
Кузнецов Алексей Артём Час назад
Думаешь ? хотя вполне возможно , но все равно надо сильно постараться что бы так видео испортить .
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2k
Vladislav Grigorenko 5 часов назад
"Кони в яблоках, кони серые,
Как мечта моя - кони смелые"
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17k
Роберт Шекли 6 часов назад
Блин, а я на грузчиков думал, а оно вон как на самом деле
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