Мужик свалился с эскалатора и остался цел благодаря яблокам

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Инцидент произошёл в московском торговом центре «Европейский».
Если бы не запись в видеокамеры, в эту историю сложно было бы поверить. Смертельно опасный номер случайно устроил один из посетителей торгового центра. Почему мужик не смог удержаться на эскалаторе, история умалчивает, но приземление его было как кадр из фильма Джеки Чана.
Спас его от переломов и ушибов прилавок с яблоками, в который он прицельно приземлился столбиком. После такого падения он как ни в чём не бывало, вылез из фруктов и спокойно удалился по своим делам.
Повезло, что никому на голову не упал.
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