Находчивый самокатчик удивил автолюбителя

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Житель США запечатлел самокатчика, который привык решать проблемы нестандартным образом. Мужчина вышел из супермаркета с большим количеством пакетов с продуктами, закрепил их на теле и отправился по своим делам.
Голь на выдумки хитра. И машины не надо!
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