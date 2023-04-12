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Находчивый самокатчик удивил автолюбителя

Находчивый самокатчик удивил автолюбителя

Автор:
12 апреля 2023 11:54
Сообщество : Жизнь в США
Метки: walmart   США   в мире   видео   находчивость   самокат   самокатчик   
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Житель США запечатлел самокатчика, который привык решать проблемы нестандартным образом. Мужчина вышел из супермаркета с большим количеством пакетов с продуктами, закрепил их на теле и отправился по своим делам.

Голь на выдумки хитра. И машины не надо!

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Метки: walmart   США   в мире   видео   находчивость   самокат   самокатчик   
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7  комментариев
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ruslan d 40 минут назад
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MatveiVainrub Полчаса назад
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МихА Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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Оксид Бетона Полчаса назад
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Sanar Полчаса назад
Вспоминается старый авиационный анекдот "...и со всей этой хернёй сейчас мы попытаемся взлететь"
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Dobriy drug

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