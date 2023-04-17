FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7137 постов • 1002 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
В Екатеринбурге мужчина в лифте избил подростка и щенка

В Екатеринбурге мужчина в лифте избил подростка и щенка

Автор:
17 апреля 2023 11:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   екатеринбург   интересное   подросток   ребёнок   собака   фото   
1125
1
1

В лифте Екатеринбурга две собаки спровоцировали драку. Взрослый мужчина напал на подростка, чей щенок проявил интерес к его собаке. Взбешённый хозяин сначала несколько раз ударил щенка, а потом подростка, который закрывал своего питомца.

В лифте многоквартирного дома Екатеринбурга произошла потасовка между хозяевами собак. Взрослый мужчина ехал в лифте со своим псом, когда двери лифта открылись и в него зашёл подросток со своим щенком, который тут же бросился играть к другой собаке. Парень оттащил своего питомца, но мужчина решил наказать щенка. Он несколько раз ударил его, когда он был на руках у подростка, а потом набросился на 13-летнего ребёнка.

Отец мальчика рассказал, о случившемся.

Мой сын заходил в лифт со своей собакой, в котором был сосед, тоже с псом. Собаки проявили друг к другу интерес, это не понравилось мужчине, и он начал избивать и собаку, и моего сына, угрожая расправой.

Когда мужчина решил поговорить с буйным соседом, тот достал перцовый баллончик и брызнул в лицо. Пострадавшая семья обратилась в полицию, сообщает Gazeta.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   видео   екатеринбург   интересное   подросток   ребёнок   собака   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Том Сойер Полчаса назад
Ну, какой это мужчина? Это м.удак, чмо и см. фото (текст понятен всем)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
Вася Васильев 2 минуты назад
Угрожал ребёнку? До по рылу надо было настучать и ребёнку этому и мутантам родителям, что не объяснили слабоумному кретину, что собака должна быть на коротком поводке, что бы не кидалась на окружающих. Единственное что чучело в капюшоне сделал не правильно, так это то что угрожал и бил собаку, собака вообще не при делах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi 6 минут назад
цвет и национальность нападавшего не черный случайно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kleyman 13 минут назад
Долбайоба в капюшоне, посадить надо, пусть так в камере быкует. Но и родители пацану тоже не донесли простую вещь. Если ты видишь что в лифте уже кто-то едет, тем более с животным, пусть себе едет дальше. Подожди две минуты, тем более если у тебя пёсель.
Мало ли, какая-то яжмать едущая в лифте с орущим и срущим под себя дитятком в коляске, воспримет то, что сидящий у тебя на руках хин чихнул, как агрессию к ней и её выкидышу и зальет вас из баллончика.
Так потом еще и доказывай подобным, что это у тебя не цербер в попытке пожрать весь мир, начиная с этого лифта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ваня 23 минуты назад
имбецил и статью себе поднял прямо в лифте...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шершень Полчаса назад
Что с Екатеринбургом не так? Может вода отравлена или воздух? Как не новость, так дичь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
babuby 38 минут назад
Таких уродов надо наказывать. Наказывать чтобы боялись посмотреть на кого-то, а не только руку поднимать!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 41 минуту назад
А если бы зашёл взрослый мужик в пару раз шире, от вёл бы себя точно так же?
Ипанько сцыкливое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Антон 45 минут назад
Это чмо большее животное!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
331400



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Питере таксист-мигрант прицельным ударом нокаутировал московского трансгендера
В Питере таксист-мигрант прицельным ударом нокаутировал московского трансгендера
Кашалот: уникальное животное, которому нет равных
Кашалот: уникальное животное, которому нет равных
Набирающие популярность в сообществах
Какой была жизнь в столице век назад? Дореволюционные фотографии Москвы
Какой была жизнь в столице век назад? Дореволюционные фотографии Москвы
Стоматология в Америке - счет за установку коронки
Стоматология в Америке - счет за установку коронки
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Случайности не случайны

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Прикол#подборка#животные#люди#машина#актёр
#история#Юмор#кино#Россия#забавно#мошенничество#конфликт
#Фотографии#интересно#факты#интересное#картинки#Приколы#ребёнок
Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве Пылесосы Redkey представили на Российской неделе высоких технологий в Москве Маленький мальчик вошел в храм, держа змею, как веревку Маленький мальчик вошел в храм, держа змею, как веревку Туристка решила пешком пересечь Байкал, но заблудилась Туристка решила пешком пересечь Байкал, но заблудилась В столичном метро мужчина не уступил пенсионеру место и брызнул баллончиком в лицо В столичном метро мужчина не уступил пенсионеру место и брызнул баллончиком в лицо Странный клиент напугал сотрудницу страховой компании Странный клиент напугал сотрудницу страховой компании В Карелии чиновник и зоозащитница подрались из-за содержания бездомных собак В Карелии чиновник и зоозащитница подрались из-за содержания бездомных собак

На что жалуетесь?

Вернуться