В Екатеринбурге мужчина в лифте избил подростка и щенка

В лифте многоквартирного дома Екатеринбурга произошла потасовка между хозяевами собак. Взрослый мужчина ехал в лифте со своим псом, когда двери лифта открылись и в него зашёл подросток со своим щенком, который тут же бросился играть к другой собаке. Парень оттащил своего питомца, но мужчина решил наказать щенка. Он несколько раз ударил его, когда он был на руках у подростка, а потом набросился на 13-летнего ребёнка.