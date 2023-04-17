В Екатеринбурге мужчина в лифте избил подростка и щенка

В лифте Екатеринбурга две собаки спровоцировали драку. Взрослый мужчина напал на подростка, чей щенок проявил интерес к его собаке. Взбешённый хозяин сначала несколько раз ударил щенка, а потом подростка, который закрывал своего питомца.
В лифте многоквартирного дома Екатеринбурга произошла потасовка между хозяевами собак. Взрослый мужчина ехал в лифте со своим псом, когда двери лифта открылись и в него зашёл подросток со своим щенком, который тут же бросился играть к другой собаке. Парень оттащил своего питомца, но мужчина решил наказать щенка. Он несколько раз ударил его, когда он был на руках у подростка, а потом набросился на 13-летнего ребёнка.
Отец мальчика рассказал, о случившемся.
Мой сын заходил в лифт со своей собакой, в котором был сосед, тоже с псом. Собаки проявили друг к другу интерес, это не понравилось мужчине, и он начал избивать и собаку, и моего сына, угрожая расправой.
Когда мужчина решил поговорить с буйным соседом, тот достал перцовый баллончик и брызнул в лицо. Пострадавшая семья обратилась в полицию, сообщает Gazeta.
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Мало ли, какая-то яжмать едущая в лифте с орущим и срущим под себя дитятком в коляске, воспримет то, что сидящий у тебя на руках хин чихнул, как агрессию к ней и её выкидышу и зальет вас из баллончика.
Так потом еще и доказывай подобным, что это у тебя не цербер в попытке пожрать весь мир, начиная с этого лифта.
Ипанько сцыкливое.