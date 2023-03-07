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В Карелии чиновник и зоозащитница подрались из-за содержания бездомных собак

В Карелии чиновник и зоозащитница подрались из-за содержания бездомных собак

Автор:
07 марта 2023 10:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   бюджет   видео   интересное   приют   собаки   фото   
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В Медвежьегорске женщина навестила приют для собак, в котором содержатся бездомные животные. По словам посетительницы, глава приюта напал на неё и зажал в вольере. Причиной стал телефон, на который женщина снимала условия содержания собак. Женщина рассказала, что собаки умирают прямо в вольерах, их плохо кормят и не ухаживают за ними.

Активистка из Медвежьегорска Ирина Поровозник посетила городской приют, чтобы выгулять собак. Однако, глава местного Административно-хозяйственного центра Игорь Деревягин напал на Ирину, принялся её душить. Виной всему стал телефон, на который Ирина снимала условия содержания собак.

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«Я достала телефон. Его это взбесило. Он заскочил в вольер, выхватил у меня телефон, выбросил меня в проход. Там он душил меня, сидел на мне, я была постоянно прижата к земле щекой. Я кричала. Мне удалось схватить его руку. Я думала, укушу его, и он уберет руку, но он её убирал руку. Дальше он тащил меня вдоль вольеров, поставил на ноги, начал говорить: «Ещё раз увижу…» - угрозы такие. Когда пришла девушка, что была со мной, Деревягин сменил позицию, убрал руку и локтем прижал в грудину. В этот момент было очень больно. Я от него такого не ожидала. Я написала заявление в полицию и прокуратуру. Я считаю, что это покушение на мою жизнь», -рассказала Ирина.

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Конфликт начался ещё задолго до этой драки. Активисты считают, что животных в приюте плохо кормят, за ними не ухаживают. Собаки умирают в вольерах и лежат там несколько дней. Ирина считает, что глава приюта крадёт деньги из бюджета.

«Они заказывали с ресторана еду за 250 тысяч в месяц, но это были два бака по 32 литра голой каши. Они размер субвенции потратили уже к маю месяца. За 2022 год они выловили всего 14 собак. Там животные мёртвые лежат, помощь им не оказывают. Мы много куда писали. Прокуратура в этом ничего не видит», - рассказала Ирина изданию «Подъём».

Несмотря на то, что видео просочилось в сеть и разлетелось по всем пабликам, глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов заявил, что женщина сама набросилась на чиновника.

«Волонтёр попыталась спровоцировать драку, несколько раз упала, а увидев, что Деревягин И.В. на нее не реагирует набросилась на него и укусила. Он же ей никаких телесных повреждений не наносил, а только выставил вперед руку в целях защищать своё лицо от причинения вреда. Из медицинского освидетельствования следует, что содержание алкоголя в крови Деревягина И.В. равно 0! В настоящей момент времени Игорь Валерьевич проходит медицинское освидетельствование на предмет нанесенных ему увечий», - заявил Антипов.


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Метки: Россия   бюджет   видео   интересное   приют   собаки   фото   
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6  комментариев
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7k
Pravednik84 12 минут назад
Очень грустная история - искренне сочувствую Деревягину И.В.
И это не ирония.
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61k
Андрей Минуту назад
Очень плохо что они умирают в муках. По хорошему надо просто усыплять и всё.
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11k
Mike 17 минут назад
Он сигарету отпустить не может) как он отпустит Иру?
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45k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
если это чья то "кормушка" то понятно почему так среагировали.
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6k
Roman Час назад
Звуковое сопровождение свары - на твёрдую четвёрку. Можно было вообще ничего не говорить на человеческом языке.
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PokemonKa
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