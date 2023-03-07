В Карелии чиновник и зоозащитница подрались из-за содержания бездомных собак

Активистка из Медвежьегорска Ирина Поровозник посетила городской приют, чтобы выгулять собак. Однако, глава местного Административно-хозяйственного центра Игорь Деревягин напал на Ирину, принялся её душить. Виной всему стал телефон, на который Ирина снимала условия содержания собак.

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«Я достала телефон. Его это взбесило. Он заскочил в вольер, выхватил у меня телефон, выбросил меня в проход. Там он душил меня, сидел на мне, я была постоянно прижата к земле щекой. Я кричала. Мне удалось схватить его руку. Я думала, укушу его, и он уберет руку, но он её убирал руку. Дальше он тащил меня вдоль вольеров, поставил на ноги, начал говорить: «Ещё раз увижу…» - угрозы такие. Когда пришла девушка, что была со мной, Деревягин сменил позицию, убрал руку и локтем прижал в грудину. В этот момент было очень больно. Я от него такого не ожидала. Я написала заявление в полицию и прокуратуру. Я считаю, что это покушение на мою жизнь», -рассказала Ирина. × ×

Конфликт начался ещё задолго до этой драки. Активисты считают, что животных в приюте плохо кормят, за ними не ухаживают. Собаки умирают в вольерах и лежат там несколько дней. Ирина считает, что глава приюта крадёт деньги из бюджета.