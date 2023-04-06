В столичном метро мужчина не уступил пенсионеру место и брызнул баллончиком в лицо

В метро Москвы пенсионер попросил парня уступить ему место, но тот отказал. Сидящий рядом мужчина уступил место старику, но тот не перестал возмущаться.
В московском метро камеры видеонаблюдения засняли мерзкий поступок молодого человека. Он сидел на месте, когда к нему подошёл старик и попросил уступить место. Парень отказался, а сидящий рядом мужчина в возрасте встал и уступил место. Сев, старик не успокоился и отчитал парня. Тот схватил мужчину за воротник и залил перцовкой.
В итоге у старика диагностирован химический ожог головы и кистей, а также конъюнктивы обоих глаз. Нервный парень задержан, ему грозит статья.
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да и без баллончика - аккуратнее надо, сейчас камеры везде.
Но с баллоном эт перебор. Хотя не известно, что и как песдел старый хер.