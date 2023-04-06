В столичном метро мужчина не уступил пенсионеру место и брызнул баллончиком в лицо

В московском метро камеры видеонаблюдения засняли мерзкий поступок молодого человека. Он сидел на месте, когда к нему подошёл старик и попросил уступить место. Парень отказался, а сидящий рядом мужчина в возрасте встал и уступил место. Сев, старик не успокоился и отчитал парня. Тот схватил мужчину за воротник и залил перцовкой.