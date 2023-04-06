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В столичном метро мужчина не уступил пенсионеру место и брызнул баллончиком в лицо

В столичном метро мужчина не уступил пенсионеру место и брызнул баллончиком в лицо

Автор:
06 апреля 2023 12:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Россия   баллончик   видео   интересное   пенсионер   столица   фото   
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В метро Москвы пенсионер попросил парня уступить ему место, но тот отказал. Сидящий рядом мужчина уступил место старику, но тот не перестал возмущаться.

В московском метро камеры видеонаблюдения засняли мерзкий поступок молодого человека. Он сидел на месте, когда к нему подошёл старик и попросил уступить место. Парень отказался, а сидящий рядом мужчина в возрасте встал и уступил место. Сев, старик не успокоился и отчитал парня. Тот схватил мужчину за воротник и залил перцовкой.

В итоге у старика диагностирован химический ожог головы и кистей, а также конъюнктивы обоих глаз. Нервный парень задержан, ему грозит статья.

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Метки: Метро   Россия   баллончик   видео   интересное   пенсионер   столица   фото   
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11  комментариев
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5k
alex 20 минут назад
сын долбанутых родителей, никакого уважение к старости, он и их в старости на три буквы пошлёт и пенсию отнимет с помощью балончика своего, в жопу ему его распылить и на принудительные работы с лекциями об уважении к ближнему
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10k
Владимир Минуту назад
Это пиз@ец конечно!
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1k
Faithless 9 минут назад
Парень герой, залил баллоном седого человека, который попросил его в метро место уступить. Неужели настолько сильно хотелось посидеть? Теперь посидит, раз уже выяснили ущерб. Настолько странный поступок, что хочется оградить общество от такого индивида.
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6k
hhwost 10 минут назад
баллончик в закрытом помещении, да ещё где людей много - не от великого ума.
да и без баллончика - аккуратнее надо, сейчас камеры везде.
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1k
Сергей А 11 минут назад
Он ещё и других людей окропил
. Надо было не дать ему свалить и мудохать прямо на месте
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262
Александр 16 минут назад
Ну вот, статья. А вообще надо бы к психиатру, неважно что говорил пенсионер - угрозы он явно не представлял.
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4k
pinbalist 18 минут назад
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53k
dima423 19 минут назад
какая же конченая мразь... просто пистец
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4k
Трям 20 минут назад
ХЗ, я лет 25 не пользуюсь ОТ, но как по мне, то уступать или нет - это личное дело каждого. Но если какой-то старый хер начинает принуждать и читать морали, то он точно будет "пешком стоять"!
Но с баллоном эт перебор. Хотя не известно, что и как песдел старый хер.
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11k
Rus77 22 минуты назад
Редкостный далбайоб!
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