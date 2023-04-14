В Подмосковье мужик залез в храм, украл пожертвования, «причастился» двумя бутылками кагора и спрятался за алтарём

Мужчина решил «обнести» храм в Пересветово под Дмитровом: разбил окно, залез в помещение и прикарманил пожертвования. Затем увидел пару бутылок кагора и решил «причаститься».

Принял на грудь обе бутылки, и, как сообщают некоторые СМИ, - уснул прямо за алтарём. А проснулся уже во время задержания. Но староста храма опровергает эту информацию:

За алтарем есть небольшой закуток, где стоит кагор для причастия. Вор нашел там вино и основательно «причастился». Насчет того, что он там же и уснул, наверное, это все-таки неправда, но сработавшей сигнализации он точно не заметил.

Это подтвердили в местном МВД: