В Подмосковье мужик залез в храм, украл пожертвования, «причастился» двумя бутылками кагора и спрятался за алтарём

И прямо тёпленьким попал в руки силовиков.
Мужчина решил «обнести» храм в Пересветово под Дмитровом: разбил окно, залез в помещение и прикарманил пожертвования. Затем увидел пару бутылок кагора и решил «причаститься».
Принял на грудь обе бутылки, и, как сообщают некоторые СМИ, - уснул прямо за алтарём. А проснулся уже во время задержания. Но староста храма опровергает эту информацию:
За алтарем есть небольшой закуток, где стоит кагор для причастия. Вор нашел там вино и основательно «причастился». Насчет того, что он там же и уснул, наверное, это все-таки неправда, но сработавшей сигнализации он точно не заметил.
Это подтвердили в местном МВД:
В дежурную часть поступило сообщение о незаконном проникновении в один из храмов, расположенном в селе Пересветово. Прибывшими на место сотрудниками полиции в помещении был обнаружен и задержан мужчина, который прятался за алтарем святилища.
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На мужика завели уголовное дело о краже, так что следующие несколько лет будет «причащаться» на зоне.
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На Бога надейся, а сам не плошай.
Таких дебилов на зоне хватает. Они просто не знают как жить в обществе.
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на зоне он будет не причащаться, а каяться и по возможности страдать за грехи.