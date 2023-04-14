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В Подмосковье мужик залез в храм, украл пожертвования, «причастился» двумя бутылками кагора и спрятался за алтарём

В Подмосковье мужик залез в храм, украл пожертвования, «причастился» двумя бутылками кагора и спрятался за алтарём

Автор:
14 апреля 2023 17:48
Сообщество : Криминал
Метки: Дмитров   Подмосковье   алтарь   видео   вор   кагор   пожертвования   силовики   храм   
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И прямо тёпленьким попал в руки силовиков.

Мужчина решил «обнести» храм в Пересветово под Дмитровом: разбил окно, залез в помещение и прикарманил пожертвования. Затем увидел пару бутылок кагора и решил «причаститься».

Принял на грудь обе бутылки, и, как сообщают некоторые СМИ, - уснул прямо за алтарём. А проснулся уже во время задержания. Но староста храма опровергает эту информацию:

За алтарем есть небольшой закуток, где стоит кагор для причастия. Вор нашел там вино и основательно «причастился». Насчет того, что он там же и уснул, наверное, это все-таки неправда, но сработавшей сигнализации он точно не заметил.

Это подтвердили в местном МВД:

В дежурную часть поступило сообщение о незаконном проникновении в один из храмов, расположенном в селе Пересветово. Прибывшими на место сотрудниками полиции в помещении был обнаружен и задержан мужчина, который прятался за алтарем святилища.

На мужика завели уголовное дело о краже, так что следующие несколько лет будет «причащаться» на зоне.

Источник:

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Метки: Дмитров   Подмосковье   алтарь   видео   вор   кагор   пожертвования   силовики   храм   
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11  комментариев
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14k
Ser Час назад
Всё нормально- БОХ ДАЛ! Бох всем правит! Всё с его ведома! Раз это уже случилось!

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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 11 минут назад
Сигнализация в храме???
На Бога надейся, а сам не плошай.
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803
vadimbar 17 минут назад
Ждал архангелов, а пришли архаровцы )
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17k
RDen 22 минуты назад
не слабые пожертвования. Хотя...Даже убирать не стали. Мелочь видимо для них
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31k
АнтонПолднев 22 минуты назад
Эка его с двух пузырей унесло... Слабоват бродяга.
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4k
dikijnub Полчаса назад
Стандартная ситуация. Даже у Гашека подобное есть.
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879
max20 38 минут назад
Ваш голос равен его голосу - это Демократия. С другой стороны, вся эта история с Христом - для искупления грехов и спасения души даже этого двуногого.
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42
r3mba4 55 минут назад
На Бога надейся, а сигнализацию подключай.)))
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49k
Прораб 2 часа назад
Денег и червонца не наберётся, плюс кагора рублей на 300 вылакал. А присядет с рецидивом, лет на 10. Маладец, так держать!
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12k
Shtoppi 2 часа назад
<<...так что следующие несколько лет будет «причащаться» на зоне.>>
-------------
на зоне он будет не причащаться, а каяться и по возможности страдать за грехи.
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