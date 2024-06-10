В Ставропольском крае пьяный мужчина избил в храме дьякона

В СМИ сообщили, что дьякона без сознания с черепно-мозговой травмой увезли в больницу. А напавшего задержали. На 37-летнего жителя Георгиеского округа был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение».

О причинах своего поведения дебошир не сообщил.