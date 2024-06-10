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В Ставропольском крае пьяный мужчина избил в храме дьякона

В Ставропольском крае пьяный мужчина избил в храме дьякона

Автор:
10 июня 2024 08:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Георгиевск   Ставропольский край   дебош   избиение   полиция   храм   хулиганство   
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Неадекватный товарищ заявился в храм г. Георгиевска, где его внезапно обуяли бесы.

Сначала посетитель набросился на свечниц, а потом его внимание переключилось на дьякона. Неадекват схватил столбик, которыми отделяют архиерейскую дорожку, и ударил им служителя церкви по голове.


В СМИ сообщили, что дьякона без сознания с черепно-мозговой травмой увезли в больницу. А напавшего задержали. На 37-летнего жителя Георгиеского округа был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение».


О причинах своего поведения дебошир не сообщил.


Источник:

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Метки: Видео   Георгиевск   Ставропольский край   дебош   избиение   полиция   храм   хулиганство   
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Alex 52 минуты назад
Какое в жопу мелкое хулиганство?
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Александр Полчаса назад
"Мелкое хулиганство"??? Что-то не впорядке с законами, когда упыри бросаются на людей, а им "мелкое хулиганство" и штраф 1000 рублей.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2189 постов (2179 в горячем)

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