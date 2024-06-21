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Необычная реакция птиц на дождь

Необычная реакция птиц на дождь

Автор:
21 июня 2024 08:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   дождь   животные   птицы   утки   утята   
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Реакция уток и утят на сильный ливень в китайской провинции Фуцзянь. Восхваляют Бога дождя, не иначе.

Водные процедуры

Утки, которые любят дождь

Источник:

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Метки: Видео   Китай   дождь   животные   птицы   утки   утята   
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4  комментария
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5k
brotherirk 39 минут назад
Прям сразу вспомнилось)))

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43k
Example 6.2.6 18 минут назад
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671
Вячеслав 19 минут назад
Молятса!
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40k
koleos72 20 минут назад
Просто кто-то двери в курятник захлопнул!
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3342 поста (3284 в горячем)

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