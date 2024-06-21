Необычная реакция птиц на дождь

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Реакция уток и утят на сильный ливень в китайской провинции Фуцзянь. Восхваляют Бога дождя, не иначе.
Водные процедуры
Утки, которые любят дождь
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