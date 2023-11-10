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Как кричит птица киви

Как кричит птица киви

Автор:
10 ноября 2023 09:02
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   интересно   киви   крик   птицы   
1097
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Киви – это небольшие нелетающие птицы, обитающие в Новой Зеландии. Пернатые выходят на охоту ночью и любят покричать.

Истинный потомок динозавров

Киви питаются насекомыми, земляными червями и моллюсками, а также ягоды и плодами растений. Птицы обитают преимущественно в сырых вечнозелёных лесах и ревностно защищают свой гнездовой участок.

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Метки: Видео   животные   интересно   киви   крик   птицы   
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8  комментариев
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64k
doker Час назад
А когда они вылупятся и начнут кричать?
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8k
Фон Шниппельблох 40 секунд назад
тааакая )))
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15k
Ivan 4 минуты назад
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6k
Андрей 7 минут назад
бег очень напоминает бабку тележкой-авоськой, спешащей на автобус
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7k
Конрад Карлович 12 минут назад
Мелодично, однако
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4k
Хачик Полчаса назад
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Dobriy drug

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