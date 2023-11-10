Как кричит птица киви

1097
1
1
Киви – это небольшие нелетающие птицы, обитающие в Новой Зеландии. Пернатые выходят на охоту ночью и любят покричать.
Истинный потомок динозавров
Киви питаются насекомыми, земляными червями и моллюсками, а также ягоды и плодами растений. Птицы обитают преимущественно в сырых вечнозелёных лесах и ревностно защищают свой гнездовой участок.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сильный и независимый мужчина
- Птица отлично плавает под водой
- Непуганые птицы лакомятся вкусняшками с руки
- Диковинная порода голубей, способная удивить
- Птичья семейная драма
Новости партнёров
реклама