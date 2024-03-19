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Лёгкий способ поймать голубя

Лёгкий способ поймать голубя

Автор:
19 марта 2024 14:37
Сообщество : Животные
Метки: Видео   голубь   животные   интересно   ловушка   птицы   
1422
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Никогда не знаешь, какой навык тебе может пригодится в жизни. Если вам когда-нибудь понадобится поймать для выживания голубя (и не только), то благодаря этому короткому видео вы будете знать, как это сделать.

Как поймать голубя, если возникла острая необходимость.

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Метки: Видео   голубь   животные   интересно   ловушка   птицы   
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24  комментария
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59k
zloykoyot Час назад
Пфф. Любой ящик/коробка, палка и верёвка длиной метра 3. Ну и кусок хлеба в качестве приманки. И ничего копать не надо.
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14
idlefish 2 минуты назад
Ммм! Ням-ням!
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207
FlakoBoy 22 минуты назад
А я думал что вот это легкий способ. Яму копать не нужно, да и крышку от кастрюли не везде найти можно )))))))))))
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19k
banzai7 23 минуты назад
Добавить пару кочанов капусты и ленивые голубцы готовы.
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25k
SolomonA 23 минуты назад
Что за острая необходимость в ловле голубей?
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6k
Hugo_RnD 36 минут назад
теперь надо ёжиков научиться ловить и можно в автономку, в тайгу...
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142k
parallax 59 минут назад
Какой-то неправильный голубь. Падая он инстиктивно должен был попытаться раскрыть крылья.
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9k
Pravednik84 Час назад
Крышка есть, пошёл покупать лопату, а потом в парк копать. Надеюсь, меня не арестуют)))
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