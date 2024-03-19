Лёгкий способ поймать голубя

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Никогда не знаешь, какой навык тебе может пригодится в жизни. Если вам когда-нибудь понадобится поймать для выживания голубя (и не только), то благодаря этому короткому видео вы будете знать, как это сделать.
Как поймать голубя, если возникла острая необходимость.
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Крыс примерно так ловят.
Голубь, ежели в подливке, не хужее глухаря.
А... да.. парк всем паркам парк... ага...
Сквер не парк. Бульвар не парк. Сады Эрмитаж и Аквариум не парки. Тайницкий сад не парк. Александровский сад не парк.
Для сведения неместных.
И я более чем 50 лет Москву топчу, знаю и люблю мой город.